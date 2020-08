Zautomatyzowana stołówka w Sky Tower

Zautomatyzowana stołówka została uruchomiona we Wrocławiu, na 20. piętrze budynku Sky Tower. Wydaje zestawy obiadowe, zupy oraz napoje oraz działa bezobsługowo i bezgotówkowo.

- Z dnia na dzień otrzymujemy coraz więcej zapytań o zautomatyzowane stołówki – maszyny wydające bezobsługowo pożywienie. Pytania spływają zarówno z zakładów pracy jak i biurowców. W stosunku do poprzedniego kwartału to o około 200 proc. więcej – mówi Paweł Mazur z firmy Automnia, która jest deweloperem zautomatyzowanych rozwiązań sprzedażowych oraz dystrybutorem maszyn vendingowych kilku firm w Polsce.

Po fazie testów, dzisiaj automatyczna stołówka rusza na pełnych obrotach we Wrocławiu. Została uruchomiona we Wrocławiu, w biurze firmy Work Service na 20. piętrze budynku Sky Tower. Jej podstawą jest włoska maszyna. Rozmiary i wydajności automatycznych stołówek są bardzo różne i łatwo je dostosować do miejsc, gdzie mają funkcjonować. Ta uruchomiona we Wrocławiu jest w stanie obsłużyć do 100 pracowników wydając zestaw obiadowy jedno lub dwudaniowy. Inne wersje takiego urządzenia mogą wydawać nawet 600 posiłków. Ma moduł chłodzący, który utrzymuje posiłki w pełnowartościowym stanie przez kilka dni (nawet 7 dniowy termin przydatności do spożycia w zależności od menu).