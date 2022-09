Zbiórka puszek do recyklingu podczas trasy Męskiego Grania

Od 2021 roku podczas koncertów Męskiego Grania prowadzone są zbiórki puszek w ramach programu Every Can Counts, w Polsce istniejącego pod nazwą Każda Puszka Cenna.

Animatorzy programu wyposażeni w specjalne plecaki zbierają wśród uczestników koncertów puszki po napojach, edukując jednocześnie na temat zasad selektywnej zbiórki. Dodatkowo na terenie wydarzenia pojawiają się pojemniki w kształcie wielkiej litery Ż, do których można wrzucać opakowania aluminiowe. W tym roku po raz pierwszy uczestnicy festiwalu mogli wspólnie stworzyć PIXELATĘ – wielkoformatowy obraz komponowany metodą pikselu ze zużytych puszek po napojach. Dzięki zawróceniu aluminium do obiegu oszczędziliśmy razem ok 10 MWh energii. To równowartość energii elektrycznej potrzebnej do rocznego działania 4000 smartfonów. Recykling aluminium pozwala oszczędzić 95% energii potrzebnej przy produkcji puszek.