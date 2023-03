Zbliża się IX edycja międzynarodowych targów żywności i napojów WorldFood Poland – zarejestruj się już dziś!

Wystawcy z całego świata w jednym miejscu

Co roku około połowa wystawców to producenci i dystrybutorzy z zagranicy. W tym roku możemy udać się w podróż po smakach i zapachach do krajów takich jak m.in.:

Sri Lanka, Ukraina, Sri Lanka, Korea Południowa, Grecja, Włochy, Hiszpania, Tajlandia, Cypr, Afganistan, Belgia, Kazachstan i Islandia. Oprócz zagranicznych stoisk, na targach będziemy mogli spróbować polskich, regionalnych produktów w pawilonach województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz podkarpackiego. Różnorodność artykułów dostępnych na stoiskach przyciągają co roku tysiące branżowych odwiedzających, którzy reprezentują produkcję, dystrybucję, sieci handlowe, eksport i import z całej branży spożywczej.

Nowości na targach WorldFood Poland

Po raz pierwszy w ramach specjalnej strefy Food&Drink Packaging, firmy z branży opakowań będą mogły zaprezentować najnowsze systemy z zakresu kompleksowego pakowania produktów spożywczych i suplementów diety. Niezmiennie na targach prezentowane będą także usługi z zakresu technologii, przetwórstwa i produkcji spożywczej - od produkcji aż po transport w chłodniczym łańcuchu dostaw. Podążając za aktualnymi trendami, organizatorzy WorldFood Poland postanowili również utworzyć nową kategorię produktową – roślinne zamienniki produktów odzwierzęcych. Sieci handlowe już teraz muszą przygotować się na nadchodzącą roślinną rewolucję, dlatego też targi WorldFood Poland są doskonałym miejscem, aby z jednej strony zaprezentować swoją bogatą ofertę roślinnych zamienników, a z drugiej ułatwić przedstawicielom działów zakupów i inwestorom znalezienie nowych, innowacyjnych produktów, które wzbogacą ich ofertę i pomogą przyciągnąć do ich sklepów coraz bardziej świadomych konsumentów.

Branżowe konferencje i debaty

Jak gwarantuje dyrektor targów Agnieszka Szpaderska, program merytoryczny targów będzie dotyczył istotnych, aktualnych wyzwań i trendów świata spożywczego. Eksperci, przedstawiciele instytucji oraz mediów poruszą ważne zagadnienia, takie jak: znaczenie polskich marek spożywczych w promocji kraju, znakowanie produktów żywnościowych, system kaucyjny, efektywne wykorzystanie zasobów w produkcji żywności czy wpływ inflacji na rentowność w branży. Na scenie w sektorze NutraFood, będzie miała miejsce druga odsłona programu „Spring Agenda” we współpracy z PK Components. Zostanie poświęcona w całości najnowszym trendom i regulacjom w branży suplementów diety. W partnerstwie z Krajową Radą Suplementów Diety i Odżywek spojrzymy na suplementy diety z perspektywy ich bezpieczeństwa i jakości.

Wystawcy sektora Food&Drink

Food&Drink jest jednym z najważniejszych sektorów na targach, obejmującym wiele różnorodnych produktów od świeżych i puszkowanych produktów po zioła, orzechy i tłuszcze, aż po napoje bezalkoholowe i kawy. W tej edycji spotkać będzie można takie firmy jak: Viands, Twardzik, Get a Fruit, Mateo, Cyprus Trade Center, Solida Food.

Biznesowy matchmaking podczas targów

Wszyscy wystawcy biorący udział w targach, mają możliwość bezpłatnego skorzystania z programu do MatchMakingu. W spotkaniach udział biorą kupcy z polskich i międzynarodowych sieci handlowych, sklepów specjalistycznych, stacji paliw, sektora e-commerce i HoReCa.

Konkurs o Złoty Medal pozwoli wyróżnić Twój produkt

Konkurs o Złoty Medal dedykowany jest wszystkim wystawcom, którzy chcą wypromować swoje produkty. Kupcy z sieci handlowych oraz eksperci żywieniowi osobiście przetestują i ocenią każdy zgłoszony produkt. Udział w konkursie daje realną możliwość wprowadzenia produktu do szerokiego kanału sprzedaży! W tej edycji konkursu udział wezmą jurorzy reprezentujący: sieć sklepów Chorten, NETTO, NTFY, Kuchnie Świata, Frisco, Transgourmet Polska, SGGW oraz OSSKiC.

Zarejestruj się już dziś!

Już teraz warto zaplanować swój udział w najważniejszym branżowym wydarzeniu branży spożywczej i zarejestrować się poprzez krótki formularz dostępny na stronie www.worldfood.pl. Bezpłatny udział w targach przewidziany jest dla osób reprezentujących handel, dystrybucję, produkcję, farmację i sektor HoReCa.

WorldFood Poland to pozycja obowiązkowa na liście wydarzeń branżowych dla każdego przedsiębiorcy działającego w sektorze spożywczym.

Już dziś zapisz w kalendarzu: 18-20 kwietnia 2023. Widzimy się w EXPO XXI Warszawa na WorldFood Poland.

Więcej informacji na stronie www.worldfood.pl