Zdjęcie na kawie - nowa usługa w w kawiarniach Tchibo

Zawsze jest okazja na #SelfieTchiboccino

Usługa będzie dostępna za darmo dla klientów, którzy zdecydują się kupić kawę z pianką, np. cappuccino lub latte, zarówno na miejscu, jak i na wynos. Na piance będzie można nadrukować „selfie” wykonane za pomocą kamery zamontowanej w urządzeniu, a także ulubione zdjęcie, np. z wakacji czy innego miłego momentu, dzięki możliwości wgrania zdjęcia za pomocą kodu QR.

– #SelfieTchiboccino, czyli kawa z nadrukowanym, wybranym przez nas przekazem, to sposób na niekonwencjonalne opowiedzenie o swoich uczuciach, sukcesach lub po prostu celebrowanie codzienności. Nie musimy się ograniczać do komunikacji z tymi, którzy są blisko nas, możemy też zrobić zdjęcie małego kawowego dzieła sztuki i przesłać je do adresata w wiadomości prywatnej lub zamieścić w mediach społecznościowych – wyjaśnia Olga Tobiasz, Shop Marketing Manager Tchibo w Polsce.

Jak stworzyć #SelfieTchiboccino?

A jak stworzyć autorskie #SelfieTchiboccino? Po zakupie ulubionej kawy należy przenieść ją do specjalnej drukarki, której obsługa jest bardzo intuicyjna. Następnie możliwości są dwie – jedną z nich jest wgranie swojego zdjęcia lub grafiki za pomocą dostępnego na ekranie kodu QR, drugą, jeśli zależy nam na tym, aby uchwycić to, co „tu i teraz” – zrobienie „selfie”, używając do tego wmontowanej kamery. Po wciśnięciu przycisku „OK” urządzenie zacznie drukować wybraną fotografię i tak powstanie własna, wyjątkowa kawa.

Zdjęcie na kawie? Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu w kawiarniach Tchibo to możliwe, fot. mat. pras.

#SelfieTchiboccino to nie tylko unikatowy koncept, ale i wyjątkowe doświadczenie, którym można się dzielić zarówno offline (jeśli np. spędzamy czas z daną osobą), jak i online, publikując zdjęcie #SelfieTchiboccino w mediach społecznościowych lub wysyłając je poprzez wybrany komunikator.

#SelfieTchiboccino to także gwarancja doskonałego smaku i aromatu kawy Tchibo - substancja, z której powstaje nadruk, jest wegańska, bezglutenowa i nie zawiera alergenów, zaś pianka, na której najlepiej drukuje się zdjęcie, może być przygotowana zarówno z mleka krowiego, jak i napojów roślinnych.

Kampania #SelfieTchiboccino

Idee celebrowania codzienności oraz małych przyjemności, a także świętowania i wywoływania uśmiechu na twarzach najbliższych za pomocą #SelfieTchiboccino są podkreślane również w kampanii marketingowej, która od połowy września będzie realizowana w mediach online. Obejmie ona m.in. działania w social mediach i współpracę z influencerami. Zaplanowano także szerokie działania public relations oraz atrakcyjny konkurs dla użytkowników mediów społecznościowych. Tchibo wraz z zespołem kreatywnym 24/7STUDIO przygotowało 3 spoty, które będą promowały usługę, a jednocześnie wyjaśniały jej prostotę i możliwości.

Lista sklepów, w których jest dostępna usługa #SelfieTchiboccino

· Warszawa – CH Złote Tarasy (ul. Złota 59)

· Warszawa – CH Sadyba Best Mall (ul. Powsińska 31)

· Katowice – CH Silesia City Center (ul. Chorzowska 107)

· Opole – CH Karolinka (ul. Wrocławska 152/154)

· Gdańsk – CH City Forum (ul. Targ Sienny 7)

· Kraków – Galeria Krakowska (ul. Pawia 5)

· Zielona Góra – CH Focus Park (ul. Wrocławska 17)

· Wrocław – CH Magnolia (ul. Legnicka 58)