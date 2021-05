Żeby zatrzymać użytkowników online, firmy powinny zapewnić im multikanałową obsługę

80% dorosłych Europejczyków korzystało z co najmniej jednej usługi internetowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy, fot. shutterstock

W ostatnich 6 miesiącach pandemii w Polsce ok. 5,3 mln osób zaczęło korzystać z nowych kanałów cyfrowych. Jednak, jak pokazują badania, duża część z nich chce wrócić do korzystania z kanałów fizycznych wraz z zakończeniem pandemii i ograniczeń z nią związanych.

80% dorosłych Europejczyków korzystało z co najmniej jednej usługi internetowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

W Polsce około 5,3 mln konsumentów poszerzyło swoje doświadczenia cyfrowe o kolejne sektory i nowe usługi cyfrowe

Najnowsze badanie McKinsey & Company „Digital Sentiment Survey 2021” wskazuje, że 80% dorosłych Europejczyków korzystało z co najmniej jednej usługi internetowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W Polsce około 5,3 mln konsumentów w tym okresie poszerzyło swoje doświadczenia cyfrowe o kolejne sektory i nowe usługi cyfrowe – jest to jeden z wyższych wyników w Europie w stosunku do liczby ludności. W dużej mierze wynika to z faktu, że całe gałęzie gospodarki zostały zmuszone do przeniesienia działalności do kanału online w wyniku pandemii. Spośród trzech kanałów - fizycznego, cyfrowego ze wsparciem konsultanta oraz w pełni cyfrowego - ankietowani w wieku 18-75 lat oraz z dostępem do internetu, najchętniej korzystali z tego ostatniego. We wszystkich badanych sektorach w Polsce średnio 54% konsumentów korzystało z usług w pełni cyfrowo. Średnia dla Europy jest o 10 pp. wyższa.

Przeczytaj także: Amazon otwiera Europejskie Laboratorium Innowacji

Dla ponad połowy (53%) nowych cyfrowych klientów w ciągu ostatniego półrocza, powodem rozpoczęcia korzystania z usług internetowych była pandemia i obostrzenia z nią związane. Widać to szczególnie wyraźnie w edukacji i opiece zdrowotnej, gdzie odpowiednio 75 i 79% respondentów wskazało pandemię jako przyczynę wyboru kanału cyfrowego.

– Sektory, w których najwięcej nowych użytkowników zostało niejako zmuszonych do rozpoczęcia korzystania z usług online, są też najbardziej narażane na utratę części z tych nowych użytkowników wraz ze znoszeniem restrykcji. Wszędzie tam, gdzie wyjątkowo ważny jest czynnik ludzki i kontakt bezpośredni, lub technologia nie umożliwia jeszcze w pełni obsługi online, jak w przypadku np. zdalnej diagnostyki zdrowia, konsumenci wciąż chętniej wybierają tradycyjne kanały – komentuje Amadeusz Andrzejewski, Partner Lokalny w warszawskim biurze McKinsey & Company.

Konsumenci chcą powrotu do fizycznej formy interakcji?

Po początkowo gwałtownych wzrostach popytu na usługi online spowodowanych pandemią COVID-19, konsumenci coraz częściej deklarują chęć powrotu do fizycznej formy interakcji. Odsetek osób korzystających przynajmniej z jednego kanału spadł o jedną piątą w porównaniu z poprzednią edycją badania w 2020 roku. Oznacza to, że konsumenci z mniejszą częstotliwością korzystają z kanałów cyfrowych, co widać szczególnie wśród klientów sklepów spożywczych online. Ich liczba spadła o 28 pp. względem zeszłego roku. Ankietowani wskazywali również, że po ustaniu pandemii, rzadziej będą korzystać z usług online w sektorze edukacji (14%) i opieki zdrowotnej (26%) oraz usługi administracji publicznej (7%). W sumie prawie 4,5 mln osób w Polsce może powrócić do korzystania z tradycyjnej formy usług wraz z końcem pandemii.