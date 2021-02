Zegarki Plantwear w e-sklepie W.Kruk

Plantwear, oferujący drewniane akcesoria lifestylowe, podpisał umowę współpracy z W.KRUK na sprzedaż produktów w internetowej ofercie dystrybutora luksusowych zegarków. Pilotażowo w ramach umowy będą dostępne wybrane zegarki Plantwear, które wpasowują się stylistyką w gusta klientów W.KRUK.

- Liczymy na dotarcie do nowej grupy odbiorców, która dotychczas kupowała bardziej klasyczne zegarki znanych marek. Pilotażowo rozpoczniemy sprzedaż bestsellerów. Liczymy na ich dobre przyjęcie, co bezpośrednio skieruje nas w stronę intensyfikacji wspólnych działań – komentuje Wiktor Pyrzyk, prezes Plantwear.

Dzięki umowie obie marki zobowiązują się współpracować ze sobą, rozwijając bazę klientów, a także prowadząc wspólne działania marketingowo-promocyjne. Produkty Plantwear w celu sprawnej logistyki będą dostępne w magazynach W.KRUK, a strony będą rozliczać się z ich sprzedaży prowizyjnie. Umowa podpisana jest na czas nieokreślony.

- Liczymy na owocną współpracę, jednak ze względu na jej rozwojowy charakter trudno w tej chwili szacować wpływy ze sprzedaży nowym kanałem. Jesteśmy dobrej myśli, sądzę, że nie powinniśmy martwić się o jej efekty – dodaje Wiktor Pyrzyk.

Plantwear w pierwszym miesiącu 2021 r. odnotował 723,6 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym o 35 proc. r/r.