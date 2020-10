Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie prelegentem Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu

fot. Zenon Daniłowski

- W pierwszych dniach pandemii konsumenci gromadzili zapasy podstawowych produktów, w tym makaronów. Ten asortyment cieszył się popularnością bo jest trwały i łatwy do przechowywania. Atutem makaronów jest też długi termin przydatności i łatwość w przygotowaniu. W marcu klienci kupowali produkty na zapas, teraz wrócił zakupy selektywne, w których wybieramy jakość i smak - mówi Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie, który będzie panelistą sesji "Eko, proklimatycznie, prospołecznie - sieci i producenci na tropie trendów" podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Obecnie mierzymy się z drugą falą epidemii i jest zbyt wcześnie, by formułować kategoryczne wnioski w jaki sposób zmienią się zachowania zakupowe konsumentów w przyszłości. Możliwe, że w związku ze spadkiem dochodów będziemy obserwowali wzrost popytu na makarony jako pożywny, smaczny, zdrowy a zarazem tani składnik diety. Jednak makrony to zróżnicowana kategoria, a w naszej ofercie 15 proc. sprzedaży pochodzi ze sprzedaży produktów z segmentu premium. Produkujemy też makarony prozdrowotne z roślin strączkowych, czy z dodatkiem warzyw jako składnika smakowego. Jest to kategoria niszowa, ale dynamicznie rosnąca zarówno w Polsce jak i za granicą - dodaje Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie, który będzie gościem sesji "Eko, proklimatycznie, prospołecznie - sieci i producenci na tropie trendów" podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu,