Zero waste wchodzi na kolejny poziom. Zagraniczne sieci instalują dyspensery

Napełnianie własnych pojemników ze sklepowych "dyspenserów" nowym trendem w handlu, fot. shutterstock

Własne opakowania na żywność, warzywa i owoce sprzedawane luzem, bawełniane torby na zakupy - to znane inicjatywy detalistów, aby ograniczyć negatywny wpływ branży na środowisko. W Europie nowym trendem stają się sklepowe dyspensery, z których możemy uzupełnić zapasy żywności dokładnie taką ilością, jakiej potrzebujemy. Ale czy plastik zawsze oznacza "zło"? Eksperci zwracają uwagę, że opakowanie potrafi znacznie przedłużyć termin przydatności do spożycia, czyli przyczynić się do walki z marnotrawieniem żywności.

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość szkód, jakie plastik wyrządza planecie, a niektórzy detaliści wprowadzili do swoich sklepów opcję zakupów bez opakowania. Czy zrównoważone zakupy stały się głównym nurtem w handlu? Czy jest to opłacalny sposób robienia zakupów?

W ubiegłym roku brytyjskie sieci Waitrose i Marks & Spencer stały się pierwszymi detalistami, którzy wprowadzili nowe rozwiązania w odpowiedzi na rosnące obawy konsumentów związane z nadmiernym wykorzystaniem opakowań z tworzyw sztucznych. Sieci wprowadziły do swoich sklepów możliwość pakowania produktów do własnych opakowań.

Moda na uzupełnianie

Sprzedaż owoców i warzyw luzem oraz zakaz stosowania toreb plastikowych stają się coraz bardziej powszechne w sklepach spożywczych. Jednak dominującym trendem zaczyna być napełnianie własnych pojemników ze sklepowych "dyspenserów", czyli dużych zbiorników z których możemy np. odsypać potrzebną nam ilość płatków śniadaniowych.

Badania przeprowadzone przez GlobalData wykazały, że 71,3 proc. Brytyjczyków było skłonnych do korzystania z usług "uzupełniania żywności" w celu ograniczenia ilości odpadów i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Choć takie opcje są postrzegane jako praktyczny sposób na zakupy w przyszłości, niektórzy mogą twierdzić, że inicjatywa drastycznie skraca okres przydatności do spożycia. Głównym powodem, dla którego supermarkety używają opakowań, jest ochrona żywności i zapobieganie jej marnotrawstwu - szczególnie w przypadku świeżej żywności.

Plastik jednorazowego użytku może znacząco wpłynąć na trwałość żywności

- Tworzywo sztuczne to genialny materiał - powiedział Giles Gibbons, dyrektor ds. doradztwa strategicznego Good Business. - Jest łatwy w produkcji, lekki, trwały i przedłuża trwałość żywności - dodał.

Dział British Plastics Federation stwierdził, że ​​tworzywo sztuczne może "dać" żywność 18 miesięcy trwałości bez potrzeby stosowania środków konserwujących.

Zana Busby, dyrektor w firmie analitycznej Retail Reflections, zgodziła się z tym stwierdzeniem. Argumentowała, że ​​pomimo wad środowiskowych „plastik jednorazowego użytku może mieć wielki wpływ na trwałość żywności”.