Zestaw śniadaniowy z Żabki podrożał o złotówkę

Żabka przygotowała dla zabieganych klientów gotowe zestawy śniadaniowe. Kosztują 4 zł, o 1 zł więcej niż na początku ubiegłego roku.

Zestaw promocyjny składa się z wypiekanego na miejscu pieczywa, dwóch porcji masła oraz specjalnie pakowanej wędliny lub sera w sam raz na kanapkę. Zestawy śniadaniowe w promocyjnej cenie będą dostępne do końca marca br.

- Chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów, którzy cenią sobie czas i żyjąc w ciągłym pośpiechu, chętnie wybierają gotowe rozwiązania. Przychodzący do sklepu z misją zakupienia czegoś na śniadanie, stają przed trudnym wyborem, ponieważ asortyment w tej kategorii jest naprawdę szeroki. U nas mogą w jednym miejscu wybrać ulubione pieczywo, do tego masło i wędlinę lub ser – podkreśla Jerzy Roguski, dyrektor ahndlowy w Żabka Polska

W akcji, która rozpoczęła się 5 lutego i potrwa do 31 marca br., konsumenci mogą wybierać do swoich zestawów kilka produktów, które na sklepowych półkach i w lodówkach posiadają specjalne oznaczenie. Z pieczywa wypiekanego na miejscu, promocją została objęta bagietka w stylu hiszpańskim lub zestaw dwóch bułek: pszennych, grahamki lub z dynią. Do tego w pakiecie są dwa opakowania Masła Polskiego Mlekovita 10g oraz do wyboru wędlina: Salami Naturalne 50g, Salami Pepperoni 50g, Kiełbasa Żywiecka 50g, Szyneczka z kurczaka 50g lub ser: Mazdamer 100g, Gouda 100g Mlekovita, a od marca dodatkowo Ser Edam Rydzki 100g.