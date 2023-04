Zetki odchodzą z pracy przez przestarzałe technologie

Osoby urodzone w latach 1997-2012, określa się mianem pokolenia Z, stanowią obecnie 30 procent światowej populacji i oczekuje się, że do 2025 roku będą stanowić 27 procent siły roboczej. Ludzie z tego pokolenia, przyspieszą duże zmiany na rynku pracy.

Największą frustracją dla młodych pracowników jest to, że technologia jest zbyt wolna (54% badanych), zbyt stara (35%) lub w firmie brakuje narzędzi, które pomagają w wykonywaniu czasochłonnych i nudnych zadań (35%). Jak voiceboty pomagają zatrudniać Z-etki oraz zwiększyć ich zaangażowanie w pracy?

Czym Z-etki różnią się na rynku pracy od poprzednich pokoleń?

Choć wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o podjęciu pracy, pokolenie Z ceni je mniej niż każde inne. Mając do wyboru przyjęcie lepiej płatnej, lecz nudnej pracy lub pracy, która była bardziej interesująca, ale nie była tak dobrze płatna, przedstawiciele pokolenia Z, w większości wybiorą tę drugą opcję.

Generacja Z została nazwana „pierwszym globalnym pokoleniem”, dorastającym w społeczeństwie, w którym globalne treści i informacje są ogólnie bardziej dostępne, a zakupy za pomocą jednego kliknięcia czy praca z dowolnego miejsca na świecie są oczywiste.

– Powszechne wykorzystanie innowacyjnych narzędzie oraz łatwość adopcji nowych technologii przez to pokolenie, powoduje że nie umie się ono obejść bez niej zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy. Dlatego też oczekuje, że pracodawcy umożliwią im swobodne korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii. Dzięki czemu, nie muszą poświęcać wiele czasu na męczące, nużące i powtarzalne zadania, gdyż to właśnie innowacyjne rozwiązania IT, sztuczna inteligencja wykonuje za nich te prace – mówi Bartosz Malinowski, Head of Voicebot Department w firmie APIFONICA.com.

Dlaczego Z-etki rezygnują?

Pokolenie Z może zmienić pracę nawet 10 razy w okresie pomiędzy 18-stym a 34-tym rokiem swojego życia, wynika z najnowszych badania przeprowadzonych w USA. Ponad 40% pracowników z pokolenia Z, uznaje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczne urlopy, pracę zdalną oraz korzystanie z nowoczesnych narzędzi czy technologii w firmach, za najważniejsze priorytety przy poszukiwaniu pracy.

Wśród powodów, dla których Z-etki nie wybierają pracodawców lub nie chcą dłużej w danej firmie pracować, są m.in. korzystanie przez przedsiębiorstwa ze starej technologii i przestarzałych narzędzi. Jak wynika z badań Laserfiche, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, jedna na pięć osób (20%) z pokolenia Z w wieku produkcyjnym, zrezygnowała z pracy z powodu bezużytecznej technologii, z której korzystała. Połowa (49%) respondentów jeszcze nie zrezygnowała, ale rozważa odejście z firmy z powodu przestarzałej lub trudnej w użyciu technologii.

Największą frustracją dla młodych pracowników jest to, że technologia jest zbyt wolna (54%), zbyt stara (35%) lub brakuje w niej narzędzi, które pomagają w wykonywaniu czasochłonnych zadań (35%). Co nie jest zaskakujące dwie trzecie (66%) przedstawicieli pokolenia Z zgadza się, że technologia osobista jest lepsza w domu w porównaniu z tym, czego używają w biurze. Jedynie 30% respondentów stwierdziło, że nie rozważa odejścia z firmy z powodu przestarzałych lub trudnych w użyciu technologii.