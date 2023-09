Ziko Dermo świętuje 11 urodziny rabatami do 50 proc.

Od 7 do 20 września zostaną obniżone ceny ponad 1300 dermokosmetyków, a rabaty sięgną nawet do -50%. W ofercie są kremy na dzień, na noc, pod oczy, balsamy i mleczka do ciała, maski, farby i szampony do włosów, itd. marek takich jak: Avene, Bioderma, Biovax, D’Alchemy, Elancyl, Iwostin, Nuxe, Mustela, SVR, La Roche-Posay i inne.

Dodatkowo w drogerii internetowej zikodermo.pl w dniach 16 i 17 września obowiązywać będzie darmowa dostawa na zakupy od 49 złotych, po wpisaniu w zamówieniu kodu URODZINY.

Kolejnym prezentem dla llientów są eventy, organizowane w drogeriach stacjonarnych w różnych miastach Polski. Klienci będą mogli skorzystać z profesjonalnego badania skóry urządzeniem LUMISCAN®. Dzięki niemu można zobaczyć np. ukryte przebarwienia, zmarszczki, poziom nawilżenia skóry, aktywność bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych czy rumień.

Dodatkowo w te dni dostępne będą rabaty do -30% na produkty marek Reme, Lierac, Phyto i Jowae oraz degustacja Kolagenowej Formuły Piękna Remé. Pierwszy event 7 września w Krakowie przy ulicy Długiej 88.

Aby wziąć udział w wybranym spotkaniu, należy zapisać się za pośrednictwem strony internetowej https://www.zikodermo.pl/urodziny-ziko-dermo/eventy.html. Czas trwania badania to 30 minut, a liczba miejsc jest ograniczona.

Harmonogram:

KRAKÓW ul. Długa 88, 7-8.09 godz. 10-18.

WARSZAWA ul. Nowy Świat 45, 12-13.09 godz. 10-18.

ŻYWIEC ul. Zielona 3, 15.09 godz. 10-18.

KATOWICE ul. Plebiscytowa 39, 19-20.09 godz. 10-18.

WROCŁAW pl. Legionów 13, 26-27.09 godz. 10-18.

KAMIENNA GÓRA ul. Jana Pawła II 10, 28.09 godz. 10-18.

Z kolei w dniach 11 i 19 września Ziko Dermo zaprasza na czaty online z ekspertami. Klienci mogą zadawać pytania od godziny 18 do 20 w dniu 11 września. Zaproszony ekspert podpowie, jak pielęgnować skórę, włosy i dłonie w zależności od kondycji, rodzaju czy chociażby pory roku. Następnym gościem czatu online Ziko Dermo będzie lekarz dermatolog, który odpowie na pytania dotyczące problemów skórnych we wtorek 19 września, również w godzinach 18 do 20. Szczegóły dotyczące atrakcji urodzinowych można znaleźć na stronie www.zikodermo.pl