Zjeżdżalnia, stół do ping-ponga, ogromny taras - nowe biuro Pyszne.pl (zdjęcia)

Pyszne.pl to innowacyjny serwis do zamawiania jedzenia online z dostawą do domu lub biura. Firma współpracująca z ponad 13 000 lokalami gastronomicznymi w Polsce, stanęła przed koniecznością znalezienia nowej lokalizacji.

Nowe biuro Pyszne.pl to ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych powierzani rozplanowanych na dwóch piętrach, które zostały ze sobą połączone zjeżdżalnią. Zostało umiejscowione w nowoczesnym biurowcu MidPoint 71 zrealizowanym przez Echo Investment, który znajduje się w centrum Wrocławia.

Do wyboru lokalizacji i dopracowania szczegółów umowy przez Pyszne.pl doszło dzięki współpracy z firmą Walter Herz. – Oczekiwaniem było stworzenie nowoczesnej, elastycznej przestrzeni dla pracowników, możliwość integracji wewnątrz organizacji, kluczowa była także lokalizacja: 10-15 min do dworca kolejowego. – zaznacza Kamila Królikowska, Senior Negotiator w Walter Herz.

Pyszne.pl z nowym biurem

Biurowiec oferuje nowoczesną przestrzeń do pracy, zaprojektowaną zgodnie z najnowszymi trendami w biznesie, czyli skupioną na pracownikach i ich potrzebach.

Za projekt biura odpowiadała warszawska pracownia architektoniczna Trzop Architekci. – Wyjściem do projektowania był manual book Pyszne.pl z wytycznymi dotyczącymi kolorystyki i materiałów charakterystycznych dla brandu. Dominującym kolorem jest charakterystyczny pomarańcz w zestawieniu z bielą i czernią jak i elementami zieleni w postaci paneli sufitowych z mchu podwieszonych w przestrzeni sufitowej. Nawiązaniem do specyfiki działalności firmy a jednocześnie elementem spajającym oba pietra jest zjeżdżalnia jako symbol i nawiązanie do szybkich dostaw z punktu do punktu, a w tym wypadku pozwalająca pracownikom szybko przemieszczać się pomiędzy przestrzeniami w biurze. Swobodne stanowiska pracy zbudowane w przestrzeni w agailowym modelu pracy, łączy nowoczesna przestrzeń stref wspólnych do nieformalnych i formalnych spotkań. Znajdziemy tutaj również stół do ping ponga bilard, gry planszowe, szachy czy mini golf na tarasie, służące pracownikom w chwilach relaksu od obowiązków biurowych.

Nowe biuro Pyszne.pl we Wrocławiu, fot. mat. pras.

W aranżacji przestrzeni są także takie elementy nawiązujące do profilu spółki takie jak domek służący do nieformalnych spotkań, rowery, część mapy na ladzie recepcyjnej z wyznaczona trasą czy panele akustyczne w kształcie sztućców.

Koncepcja biura opierała się także na bardzo modnym obecnie trendzie biophilic design, gdzie głównym założeniem jest stałe poprawianie przestrzeni, tak, by przynosić wymierne korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednym z elementów biofilnego designu jest swoiste zaproszenie roślinności do wnętrza. Dlatego we wrocławskim Pyszne.pl na suficie zawisły 230 paneli z naturalnego mchu. Mech został także umieszczony na ścianach, a zieleń w postaci donic z kwiatami znajduje się niemal przy każdym stanowisku. Zastosowanie paneli i detali z mchu miało także za zadanie poprawienie akustyki w samym biurze. Efekt naturalności podkreślają w biurze drewniane lemele wykorzystane do wykończenia ścian oraz ręcznie formowane cegły. Kropką nad i jest oświetlenie, które daje możliwość podążania za porą dnia. Natężeniem światła można sterować w zależności od potrzeb. To rozwiązanie miało pomóc pracownikom działać skuteczniej i pobudzać ich do pracy, kiedy jest to konieczne.

Przestrzeń dla 350 stanowisk pracy

Głównym założeniem projektowym było stworzenie na open space 350 komfortowych stanowisk pracy dla często rozmawiających przez telefon pracowników przy jednoczesnym zachowaniu komfortowych warunków dla osób pracujących w skupieniu.

Biuro we współczesnym podejściu to nie tylko klasyczne miejsca pracy, ale także miejsce, w którym podczas nieformalnych spotkań pracownicy mogą wzajemnie wymieniać się pomysłami. Służą do tego specjalnie zaprojektowane strefy wspólne oraz strefy relaksu. Biuro udało się tak zaprojektować, że pracownicy, pomimo że mają możliwość pracy zdalnej w postpandemicznej rzeczywistości, decydują się przychodzić i pracować z biura. To efekt, który pozytywnie zaskoczył inwestora. Nawet w czasie pandemii, pracownicy chętnie odwiedzali biuro.

Tym, co jeszcze wyróżnia biuro wrocławskiego Pyszne.pl, jest 650-metrowy taras. Projekt tego co może się na nim znaleźć został wymyślony przez pracowników i zaaranżowany przez Hoof zgodnie z ich oczekiwaniami. Można tu pracować, zrelaksować się, ale także aktywnie odpocząć grając np. w plenerowe szachy czy mini golfa, jednocześnie podziwiając panoramę Wrocławia.