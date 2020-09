Zmarł Richard Żabiński, prezes Focus Research

- Mijają dzisiaj 2 tygodnie od dnia, w którym dowiedziałem się o śmierci Richarda Żabińskiego. Jego niespodziewana śmierć dotknęła mnie głęboko i boleśnie i była szokiem dla wielu z nas pracujących w retailu i FMCG. Richarda poznałem 25 lat temu i od tego czasu nasze drogi zawodowe były związane. Oprócz współpracy zawodowej staliśmy się przyjaciółmi - wspomina prezesa Focus Research Robert Krzak.



- Był wyrazistym, otwartym, mądrym i bardzo sympatycznym człowiekiem. Zawsze gotowy do pomocy i chętny do rozmowy. Szukał nowych wyzwań dla kolegów, którzy niespodziewanie i boleśnie „spadali z wysokiego konia” i nigdy nie odrzucał ich połączeń telefonicznych.

Miał trochę inny sposób komunikowania ze środowiskiem, wynikający, jak sądzę, z wychowania i wykształcenia w kulturze amerykańskiej. Wspominam też jego sposób rozmowy z częstymi „wkrętami” po angielsku, z amerykańskim „zaśpiewem”.

Spędziliśmy wiele godzin na spotkaniach i rozmowach nie tylko o biznesie, ale i o wartościach, życiu, wierze, pieniądzach, przyjaźni. Zawsze śmialiśmy się z komunikatu na jego komórce : Richard Adam Żabiński . I am not available at the moment, but leave me a message and MAKE MY DAY. Dobrze było Cię spotkać w życiu, odpoczywaj w pokoju - napisał we wspomnieniu o Richardzie Żaińskim, Robert Krzak