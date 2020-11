Zmian w zakresie godzin dla seniorów na razie nie będzie

W chwili obecnej nie planuje się wprowadzania zmian w zakresie umożliwienia dokonywania zakupów w godzinach 10-12 od poniedziałku do piątku osobom poniżej 60 roku życia - podaje ministerstwo rodziny i polityki społecznej.

- (...) obecnie w związku z ograniczeniami, kwestia zaopatrzenia gospodarstwa domowego, musi ulec reorganizacji i konieczne jest prawidłowe zaplanowanie zakupów. Biorąc pod uwagę powyższe, w chwili obecnej nie planuje się wprowadzania zmian w zakresie umożliwienia dokonywania zakupów w godzinach 10-12 od poniedziałku do piątku osobom poniżej 60 roku życia. We wskazanych godzinach sprzedawca może obsłużyć inną osobę wyłącznie w sytuacji, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Kolejnym wyjątkiem, gdzie tzw. „godziny dla seniora” nie obowiązują, są placówki handlu hurtowego oraz placówki handlowe, działające w szkołach lub w placówkach oświatowych.- pisze z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, Sekretarz Stanu w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie godzin dla seniorów.

Pismo opublikowane z datą 12 listopada.

Przypomnijmy, że zgodnie z § 7a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosmetycznych, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub świadczeniu usług pocztowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.