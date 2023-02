Zmiany kadrowe u właściciela Stokrotki

Nowa dyrektor Maximy w Estonii

Kristina Mustonen od 1 lutego została mianowana dyrektor generalną (CEO) MAXIMA Eesti OÜ. Zastąpiła na tym stanowisku Edvinasa Volkasa.

Kristina Mustonen była związana z grupą spółek Vilniaus Prekyba od 2007 do 2020 roku, gdzie rozwijała swoją karierę w MAXIMA Estonia - od kierownika zakupów do dyrektora handlowego i członka zarządu - a następnie pełniła funkcję dyrektora handlowego w Bauhof Group AS. Od 2020 roku do teraz Kristina Mustonen była członkiem zarządu i dyrektorem handlowym na kraje bałtyckie w HKScan Estonia, AS.

Edvinas Volkas, który od 2001 roku był związany z grupą Vilniaus Prekyba, a od 2019 roku kierował oddziałem MAXIMA Estonia, opuszcza firmę.

Nowa członkini zarządu w Maximie

Lauryna Šaltinė, obecnie pełniąca funkcję dyrektora finansowego MAXIMA GRUPĖ, została z kolei powołana na członka zarządu, podczas gdy Edvinas Volkas został również odwołany z tej funkcji. W skład zarządu wchodzą ponadto: Agnė Voverė (przewodnicząca), Karolina Zygmantaitė, Arūnas Zimnickas, Tomas Rupšys i Petar Petrov Pavlov.

Co wiemy o Maxima Grupė

MAXIMA GRUPĖ prowadzi sklepy Maxima w krajach bałtyckich, Stokrotka (w Polsce), T-Market (w Bułgarii) oraz internetowy sklep spożywczy Barbora, który działa w krajach bałtyckich i w Polsce. MAXIMA GRUPĖ jest częścią grupy Vilniaus Prekyba, która za pośrednictwem innych spółek zależnych, zarządza inwestycjami w sieci handlowe i apteczne oraz firmy deweloperskie i wynajmujące nieruchomości w krajach bałtyckich, Szwecji, Polsce i Bułgarii.