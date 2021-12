Zmiany personalne w Jeronimo Martins Polska

Z listy wykreślony został Nuno Abrantes. Zastąpiła go Madalena Mena, która z Jeronimo Martins związana jest od ponad 10 lat. Ostatnio zajmowane przez nią stanowisko to Privacy and Corporate Center Director w centrali firmy w Lizbonie.

Spółka zmieniła również jedną z pozycji PKD: wykreślono "restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne", a wpisano "pozostałe formy udzielania kredytów".

Obecnie Grupa Jeronimo Martins działa w trzech krajach: Polsce, Portugalii i Kolumbii – i zatrudnia łącznie ponad 115 tys. pracowników. W Polsce działa od 1995 roku. Jest właścicielem lidera branży retail, czyli sieci sklepów Biedronka, a także drogerii Hebe. Codziennie dyskonty sieci odwiedza około 4 milionów klientów.