Zmiany w Carlsberg Polska - kobiety stanowią większość w zarządzie

fot. materiały prasowe

Z dniem 18 stycznia br. stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży w Carlsberg Polska objęła Joanna Glonek - dotychczasowy dyrektor ds. rozwoju rynku. Z kolei od 1 lutego do zespołu na stanowisko wiceprezesa ds. marketingu dołączy Izabela Głodek. Tym samym większość zarządu Carlsberg Polska będzie reprezentowana przez kobiety.

Joanna Glonek związana jest z Carlsberg Polska od ponad 20 lat, gdy dołączyła do zespołu Browaru Okocim w Brzesku. Swoje doświadczenie w pracy z klientami budowała na różnych stanowiskach w dziale sprzedaży i Horeca, m.in. jako Key Account Manager. W obszarze Trade Marketingu jako menedżer rozwoju kanałów sprzedaży wsparła przygotowanie i realizację projektu EURO 2012 w Polsce. Joanna Glonek posiada również doświadczenie w obszarze marketingu na stanowisku Senior Brand Managera, na którym odpowiadała za jedną z kluczowych marek w portfolio Carlsberg Polska – Harnasia. Od listopada 2017 roku pełniła funkcję dyrektora ds. rozwoju rynku. Joanna Glonek zastąpiła w roli wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży Mieszka Musiała, który od listopada 2020 pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego.

Swoją karierę Izabela Głodek rozpoczęła w Pernod Ricard, gdzie zajmowała m.in. stanowisko marketing menedżera marki Wyborowa. W kolejnych latach budowała doświadczenie w branży piwnej, pracując w Grupie Żywiec jako menedżer marki Warka, dyrektor ds. innowacji oraz dyrektor grupy marek. Jest odpowiedzialna za sukces rynkowy marki Żywiec i jej powrót na ścieżkę wzrostu oraz długoletnią strategię innowacji i premiumizacji marki. Następnie jako dyrektor marek premium w Heineken UK rozbudowała portfolio firmy i wzmocniła pozycję marki Birra Moretti. Od września 2019 pełniła rolę członka zarządu i dyrektora marketingu na Polskę i kraje bałtyckie w Coca-Cola Poland Services, odpowiadając za strategię marketingową firmy i rozwój portfolio napojów.

- Znaczący udział kobiet w zarządzie Carlsberg Polska, 4 na 6 osób, to kolejny dowód kultury różnorodności budowanej w Grupie Carlsberg. Jest to też głos w globalnej dyskusji nt. zwiększania dostępu kobiet do najwyższych stanowisk kierowniczych – podkreśla Mieszko Musiał, prezes zarządu.