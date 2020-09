Zmiany w CIT uderzą w sieci Lidl i Kaufland

Nowelizacja przepisów CIT uderzy Lidl i Kaufland, fot. mat. pras.

Zmiany w CIT mają uderzyć w możliwość optymalizacji podatkowej poprzez założenie spółki komandytowej. Nowelizacja przepisów uderzy Lidl i Kaufland, czyli największe spółki komandytowe w Polsce - czytamy na businessinsider.com.pl.

Forma prawna, która pozwalała przesunąć płatność CIT na dogodny dla właścicieli moment, była bardzo popularna w handlu: 7,5 tys. spółek komandytowych i 12,3 tys. jawnych. Skorzystali z niej także tacy giganci jak Lidl i Kaufland.

Lidl sp. z o.o. sp. k. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) przy przychodach 18,3 mld zł w roku obrotowym, który zakończył się w lutym 2019, zarobił 901 mln zł brutto. Podatku spółka nie zapłaciła, więc kwota brutto równa się kwocie netto. Podobnie było rok wcześniej, gdy znana sieć handlowa zarobiła 708 mln zł.

Komplementariuszem jest tu Lidl Polska Sp. o.o., który za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada całym majątkiem, czyli realnie 100 tys. zł kapitału własnego. I to istnieniu komplementariusza z takim właśnie majątkiem spółka formalnie zawdzięczała przywilej niepłacenia podatku. Komandytariuszem, czyli firmą odpowiadającą za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału jest niemiecka FRF Beteiligungs-GmbH - opisuje businessinsider.com.pl.

W tej samej grupie kapitałowej działa jeszcze inna spółka komandytowa - Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. k. Przychody w roku kończącym się w lutym 2019 to 10,6 mld zł, zysk brutto 356 mln zł i zero podatku dochodowego. Jak pisze businessinsider.com.pl, normalnie od takich zysków obie spółki zapłaciłyby łącznie ponad 200 mln zł CIT. A tutaj podatek płacony jest dopiero w momencie, gdy ze spółki wypłacany jest właścicielom zysk. W tym przypadku - wypłacany głównie FRF Beteiligungs-GmbH. Innymi słowy, jest ten sam mechanizm, co w prawdziwym "podatku estońskim", tylko żeby z tego skorzystać, trzeba założyć spółkę komandytową.

