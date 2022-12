Zmiany w Moliera2. Brand wyjdzie poza Polskę

Rebranding Moliera2

Moliera2 zaprezentowało nową identyfikację wizualną. Czarny, nowoczesny logotyp, odświeżona, elegancka strona internetowa Moliera2.com, designerskie torby papierowe oraz odmieniona paleta kolorystyczna – wszystkie zmiany wizerunkowe są podyktowane nowymi potrzebami klientów oraz wciąż zmieniającymi się trendami w świecie designu. Rebranding ma być punktem wyjściowym do umocnienia tej pozycji oraz osiągnięcia tego samego statusu w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Luksus dewizą Moliera2

Pracę nad rebrandingiem zaczęliśmy w grudniu 2021 r. i to właśnie dzisiaj możemy pochwalić się jej efektami. To doskonały punkt wyjściowy do dalszego rozwoju - mówi Magda Janowska, fashion buying, marketing and PR director.