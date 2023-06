Zmiany w Posnanii. Centrum widzi duży potencjał w nowej inwestycji

Metamorfoza Plazy w Posnanii

Metamorfoza przestrzeni przed głównym wejściem do Posnanii rozpoczęła się 26 maja. Już w lipcu klienci będą mogli skorzystać z nowego miejsca do wypoczynku i rozrywki. Przebudowa Plazy to także inwestycja generująca nowe możliwości dla najemców.

Metamorfoza Plazy w Posnanii, fot. mat. pras.

Metamorfoza Plazy to inwestycja, w której widzimy ogromny potencjał. Chcemy stworzyć komfortowe miejsce dla każdej grupy wiekowej. Dodatkowo planujemy mnóstwo atrakcji w okresie letnim by umilić klientom Posnanii spędzanie wakacji w mieście – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.

Prowadzone prace przyczynią się także do rozszerzenia strefy Food Fyrtla tworząc nowe możliwości dla najemców.

Plaza będzie miejscem spotkań, strefą relaksu i przestrzenią do zabawy dla dzieci. Działania, zaplanowane dla lokalnej społeczności, wpisują się w realizowaną przez Apsys – zarządcę Posnanii – politykę ESG.