Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Pomogą rozwiązać poważny problem?

Uproszczone procedury

Nowelizacja ma zapewnić stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 - w obszarze wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich do Polski i innych państw obszaru Schengen.

Zmiany dotyczą m. in. kwestii powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających w UE do krajów pochodzenia oraz zawierają uproszczoną procedurę wydawania polskich dokumentów podróży cudzoziemcom niemogącym uzyskać ich w swoim państwie. Ponadto nowelizacja zawiera szereg przepisów o charakterze kompetencyjnym, wskazującym organy właściwe do realizacji zadań przewidzianych w dwóch unijnych rozporządzeniach.

Cudzoziemcy szybciej zatrudniani