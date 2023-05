Zmienili opakowanie i sprzedaż wystrzeliła

Brytyjski oddział Lidla zachęca inne sieci handlowe do projektowania opakowań owoców i warzyw w ten sposób, aby były przyjazne dzieciom.

Dyskont zauważył, że sprzedaż linii Oaklands Funsize wzrosła o ponad jedną trzecią od czasu zmiany opakowania.

Lidl jest pierwszym supermarketem, który wprowadził do sprzedaży produkty opakowane w taki sposób, aby zachęcić dzieci do spożywania dziennej porcji warzyw i owoców.

15 maja 2023 r. Lidl wystosował prośbę do innych supermarketów, wzywając je do wprowadzenia zmian na opakowaniach artykułów owocowo-warzywnych. Miałyby one sprawić, że produkty byłyby bardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży.

Oaklands Funsize strzałem w dziesiątkę. Lidl wie jak sprzedać więcej warzyw i owoców

Dyskont donosi, że sprzedaż własnej linii "Oaklands Funsize" wzrosła o ponad jedną trzecią od czasu wprowadzenia specjalnie zaprojektowanego opakowania w 2017 roku.

Oaklands Funsize, LIDL/Twitter

Produktom z linii Oaklands Funsize nadano niecodzienne nazwy np. "lamy bananowe". Wszystko po to, aby dzieci chętniej po nie sięgały.

Postać z kreskówki na opakowaniu to większa sprzedaż

Aby jeszcze bardziej rozbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży, zorganizowano konkursy na nazwanie i narysowanie postaci z kreskówek, które będą promowały zdrowe produkty.

Lidl, konkurs na nazwę produktów

Ponadto, sieć ogłosiła, że do wiosny przyszłego roku usunie postacie z kreskówek z niezdrowych produktów. Zmiany obejmą ponad czternaście różnych kategorii produktów, w tym cukierki, czekoladki i pikantne przekąski. Posunięcie jest następstwem przełomowej decyzji podjętej przez Lidl w 2020 r. o usunięciu postaci z kreskówek z opakowań płatków śniadaniowych.