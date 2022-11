Zmniejsza się strata Miraculum

Spółka odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,31 mln zł i jest to o 149 proc. więcej niż rok wcześniej.

O 52 proc. r/r wzrosła EBITDA – wyniosła ona 0,57 mln zł.

Narastająco, od stycznia do końca września 2022 r. według szacunkowych danych, przychody netto ze sprzedaży wyniosły 32,1 mln, co oznacza wzrost o 36 proc. względem analogicznego okresu 2021 r.

Miraculum chce promować markę na międzynarodowych targach

- Wynik osiągnięty po III kwartale 2022 roku to konsekwencja umacniania sprzedaży na rynku polskim, przede wszystkim poprzez nowoczesny kanał, do którego zaliczamy supermarkety, drogerie czy dyskonty, ale przede wszystkim rozwój kanału eksportowego. Przychody z tego tytułu po III kwartale wyniosły niemal 8 mln zł i tym samym przekroczyły te osiągnięte w całym 2021 roku. Jest to potwierdzenie, że przyjęta i realizowana przez spółkę strategia jest słuszna i zamierzamy kontynuować działania związane z pozyskiwaniem nowych kontraktów zagranicznych, między innymi poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych – komentuje Marek Kamola, członek zarządu Miraculum.

Mniejsza strata Miraculum

Według szacunków, zmniejsza się strata netto, która od stycznia do końca września wyniosła 1 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku było to – 2,4 mln zł.

Miraculum istnieje na rynku od 1924 roku. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.