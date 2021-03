Znamy datę XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

fot. EEC 2021, PTWP

XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 20-22 września br. w formule hybrydowej – stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz online. Organizator wydarzenia, Grupa PTWP przez cały rok prowadzi szereg aktywności pod marką EEC, różnorodnych co do formuły, rozplanowanych w czasie i dopasowanych do nowych realiów.

– Wsłuchując się w głosy partnerów i uwzględniając okoliczności, rozplanowaliśmy aktywności w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego miesiąc po miesiącu. Pod szyldem EEC prowadzimy rozmowy, wywiady, debaty, badania. Mocnym akcentem będzie cykl dyskusji online w maju, a 13. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego zorganizujemy w dniach 20-22 września br. – stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i jednocześnie zdalnie – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Hybrydowy model konferencji, co do zasady, zostanie już pewnie z nami na stałe – dodaje.

Główne nurty tematyczne to obszary, z których marka EEC będzie czerpać przez cały 2021 rok. Obejmują m.in. plan odbudowy dla Europy, a także narzędzia, dostępne środki, priorytetowe cele na poziomie wspólnotowym i krajowym. Analizując Europejski Zielony Ład, eksperci omówią m.in. nowe regulacje, nowe cele, poszukają także odpowiedzi na pytania czy 2021 to rok przełomu w procesie przechodzenia gospodarki „na zielone pozycje” i czy pandemia odsuwa zainteresowanie od skutków kryzysu klimatycznego oraz jak zmienia się gospodarka światowa w kontekście wyzwań klimatycznych.

Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii to kolejny z wiodących tematów kongresu. Kto wychodzi z kryzysu wzmocniony? Nowe role na globalnej scenie: Chiny, Indie, USA, Europa. Ile współpracy, ile konkurencji? Dynamiczni eksporterzy w nowych realiach. Łańcuchy dostaw i łańcuchy wartości, międzynarodowy rynek pracy, normy bezpieczeństwa, Europa Centralna na globalnej mapie – aktualna rola i potencjał – to także zagadnienia, które wezmą na tapet uczestnicy EEC.

Inny z czołowych nurtów tematycznych Europejskiego Kongresu Gospodarczego uwzględnia digitalizację gospodarki i trendy związane z cyfryzacją, sposoby wykorzystania cyfrowego przyspieszenia oraz technologie takie jak: sztuczna inteligencja, robotyzacja, internet rzeczy, chmura

i big data.

Ostatni z wiodących obszarów dotyczyć będzie konsumentów w czasach „nowej normalności”. O tym, jak zmieniły się oczekiwaniach konsumentów w świecie po pandemii, głównych trendach, rosnącym znaczeniu e-commerce oraz zielonym zwrocie świadomości i jego rynkowych konsekwencjach rozmawiać będą zgromadzeni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz obecni online.