Znamy program Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022

Oto wstępny zakres tematyczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Więcej na eecpoland.eu

Zielona transformacja i odbudowa gospodarki

Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki – odbudowa i przebudowa. Możliwości i wymagania w finansowaniu inwestycji służących realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej. Wpływ zielonego megatrendu na gospodarkę i firmy: finansowanie, regulacje, raportowanie wpływu na klimat, presja rynku. Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo?

Digitalizacja

Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce. Wpływ przyspieszenia okresu pandemii na biznes, administrację, rynek pracy i życie codzienne. Nowe modele i możliwości biznesowe, zmiany w branżach będące następstwem technologicznej ekspansji. Technologie o największym potencjale:

– Roboty w produkcji i usługach. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji?

– Chmura. Migracja i jej efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie?

– Internet of Things. Technologie komunikacyjne: maszyny, urządzenia i ludzie w cyfrowym dialogu

– AI – sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność

– VR i AR. Nowe światy, szersze horyzonty

– Blockchain. Nie tylko kryptowaluty. Transparentność i otwartość – przegląd zastosowań

Cyberbezpieczeństwo pod silną presją – bezpieczna dla użytkowników przestrzeń cyfrowa. Społeczne wyzwania cyfryzacji: technologie i zastosowania, które działają stymulująco i włączająco.

Globalny handel i geopolityka

Polityka handlowa w fazie odbudowy gospodarki – co nas czeka w najbliższej przyszłości. Wolny handel a międzypaństwowe bariery wewnątrzunijne. Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji? Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Samowystarczalność i jej ograniczenia, dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Konsekwencje przyspieszenia w e-handlu. Budowa nowych łańcuchów dostaw w Europie. Jak podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z perturbacji w transporcie? Globalna logistyka i współpraca międzynarodowa po pandemii – na nowych (jakich) zasadach?

Człowiek, praca, migracje

Zmiana społeczna i jej konsekwencje. Wielka Rezygnacja, Wielka Ucieczka – wypalenie zawodowe czasu pandemii i izolacji. Przyczyny, objawy, skutki. Od buntu i sprzeciwu po nowe oczekiwania społeczne. Dokąd zmierzamy? Jak zmiany w życiowych hierarchiach wartości odbijają się na gospodarce, demografii, polityce? Człowiek w centrum zainteresowania. Nowe relacje na rynku pracy. Postulaty i realia: pensja obywatelska, 4-dniowy tydzień pracy, work-life balance. Jakość życia jako ważna kategoria społeczno-ekonomiczna. Odporność i wydolność europejskich systemów zabezpieczenia socjalnego. Migracje motywowane ekonomicznie – problem społeczny i humanitarny; ich wpływ na rynek pracy.

SESJE TEMATYCZNE

GOSPODARKA, ENERGIA, KLIMAT

Zielona transformacja i odbudowa gospodarki

Cele, środki i narzędzia europejskiej polityki ochrony klimatu: Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład. W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki – odbudowa i przebudowa. Realizacja i aktualizacja – zielony megatrend w popandemicznej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Jego wpływ na gospodarkę. Jak jednocześnie chronić środowisko naturalne i konkurencyjność? Proces transformacji wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Rola nauki i wiedzy w realizacji najważniejszych celów transformacji i odbudowy.

Zielony Ład, zielony biznes

Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji jako czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu. Standardy i strategie ESG – nowe priorytety i nowe realia działalności gospodarczej. Regulacje i wymagania, raportowanie wpływu na klimat, presja rynku. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo?

Fit for 55

Pakiet, który ma zmienić Europę. Unijny cel – dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. Opodatkowanie energii po nowemu. Zmiany w systemie EU ETS. Wpływ planowanych rozwiązań prawnych na europejską gospodarkę, kluczowe branże, konkurencyjność.

Zielone inwestycje i ich finansowanie

Preferencje dla zielonych inwestycji w polityce rozwojowej i programach UE. Środki na zieloną przebudowę europejskiej gospodarki. W co inwestować? Zielone, czyli jakie? Zasady oceny, rola taksonomii. Głęboka przebudowa sektora energii – skala potrzeb kapitałowych. Nie tylko energetyka odnawialna. Kto inwestuje najwięcej – liderzy zielonej zmiany i ich działania. Czy warto być pionierem? Kryteria zrównoważonej gospodarki i agenda ESG w strategiach instytucji sektora finansowego.

ESG – nowe ramy strategii biznesowych

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy, regulacje, koszty i dostęp do finansowania, czas. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Jak budować relacje w biznesie na nowych zasadach? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

Europejska taksonomia

Nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Standardy i normy; proces kodyfikacji i jej podstawy prawne. Interpretacje i decyzje: co jest zgodne z taksonomią, a co nie? Nowe obowiązki przedsiębiorców. Rola sektora finansowego. Sektory z największymi wyzwaniami. Wpływ taksonomii na polską gospodarkę. Czego jeszcze nie wiemy?

Gospodarka obiegu zamkniętego

Reduce, Reuse, Recycle: nowe zasady myślenia o produkcji. GOZ wyzwaniem – szczególnie dla zasobochłonnych i „odpadotwórczych” branż. System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej. ROP w gospodarce odpadami i sektorze wodno-ściekowym. Produkcja i produkty zero waste – czego chce rynek? Zmiana zachowań konsumenckich a nowe, zrównoważone modele biznesowe.

Prosument na rynku

Prosument wobec szybko i głęboko zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Perspektywa atrakcyjności inwestowania w rozproszone źródła energii – jak wyjść na swoje? Oferta technologii OZE dla prosumenta: fotowoltaika, pompy ciepła, biogazownie, kolektory słoneczne, magazynowanie energii i zarządzanie jej zużyciem. Inwestycje sieciowe, które mogłyby zmienić pozycję prosumenta na rynku. Docelowa rola sektora prosumenckiego w systemie elektroenergetycznym.

Kryzys surowcowy

Surowcowa mapa świata 2022. Strategiczne surowce, popyt i podaż, dostęp, ceny, prognozy. Świat ograniczonych zasobów naturalnych wobec przyspieszenia gospodarczego i skrajnej niestabilności rynków. Najgroźniejsze deficyty i branże wrażliwe na braki. Polityka surowcowa Chin i innych mocarstw. Stan zapasów – kto i po co je gromadzi? Polska baza surowcowa. Zasoby naturalne o krytycznym i perspektywicznym znaczeniu: czym dysponujemy, jak zamierzamy to wykorzystać?

Elektromobilność

Polska na europejskiej mapie elektromobilności. Infrastruktura ładowania a sieć. Potencjalny wpływ rozwoju e-mobilności na stabilność systemu elektroenergetycznego. Lista uwarunkowań rozwoju polskiej e-mobilności – czego potrzebujemy, by przyspieszyć?

Local content w zielonej transformacji

Zasada „local content” w świetle regulacji oraz europejskich i polskich doświadczeń. Zielona transformacja to nie import. Ja kreować lokalny wkład w procesach inwestycyjnych? Jak wykorzystać potencjał, nie zaburzając konkurencji? Otwarcie rynku i współpraca czy sztywne limity? Nie tylko offshore – polski przemysł i kompetencje a globalne łańcuchy dostaw i powiązania kooperacyjne. Zielone know-how w zasięgu ręki – rola globalnych liderów technologicznych tradycyjnie obecnych na polskim rynku.

CYFRYZACJA, TECHNOLOGIE, NAUKA

Sztuczna inteligencja

Zastosowanie w przemyśle i usługach, w administracji i w edukacji, w kontaktach z klientem i podnoszeniu jakości. Wyzwania i potencjał rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. Technologia podejmuje decyzje – autonomia maszyn a odpowiedzialność.

Dane – paliwo biznesu

Analityka biznesowa i przetwarzanie danych – pogłębianie wiedzy o klientach i rynku, wykorzystanie zasobów informacji firmowych.

5G

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Europie i na świecie. Główne kierunki, wiodące technologie, 5G warunkiem rozwoju inteligentnej gospodarki. 5G w przemyśle – czas prywatnych sieci. Rozwój 5G a bezpieczeństwo – technologie i regulacje.

Zielony Ład w cyfrowym świecie

Technologie cyfrowe a zapotrzebowanie na energię. Transformacja energetyczna centrów danych – zwrot ku zielonym źródłom energii i podnoszeniu efektywności energetycznej. Infrastruktura cyfrowa w nowoczesnej, zrównoważonej przestrzeni biurowej. Kryptowaluty – jak rozwiązać problem wysokiej energochłonności procesu?

Technologie cyfrowe w zielonej transformacji

Jak zaawansowane technologie mogą pomagać wesprzeć zrównoważone procesy w gospodarce. Sztuczna inteligencja oraz internet rzeczy – zastosowania w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej. Zielone miasto a cyfryzacja: smart city w kolorze green. Infrastruktura cyfrowa w nowoczesnej, zrównoważonej przestrzeni biurowej.

Cyfrowa firma

Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. Automatyzacja procesów biznesowych – wdrożenia, korzyści, bariery. Nowe możliwości i nowe zastosowania robotów w gospodarce. Internet rzeczy w firmie. Człowiek i maszyna – uprzedzenia i obawy; edukacja i motywacja. Rola lidera cyfryzacji w firmie. Filary cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Cyberbezpieczeństwo

Jak budować system bezpieczeństwa firmy w obliczu toczącej się wojny w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo w biznesie i bezpieczna infrastruktura. Narzędzia adekwatne do zagrożeń. Państwo na straży bezpieczeństwa. Ile oddasz wolności, by czuć się bezpiecznie?

Social media

Influencer marketing – czy zawsze warto? Spektakularne akcje w social mediach w opinii agencji reklamowych i specjalistów od marketingu. Gdzie szukać influencerów, jak skutecznie z nimi współpracować? Pomiar wartości kampanii z udziałem twórców. Marka osobista w mediach społecznościowych. Personal branding – sztuka prezentowania siebie i marki. Autentyczność, efektywność, kosztowne pomyłki.

Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka

Internet jako dobro wspólne wobec zjawisk naruszających bezpieczeństwo i prawa człowieka. Jak regulować przestrzeń cyfrową, nie ograniczając swobody działania? Zasady dotyczące działalności dużych platform internetowych. Nie wolno czy nie wypada? Standardy etyczne w wykorzystaniu danych – to, czego nie da się skodyfikować. Rola bigtechów w kreowaniu rozwiązań zapewniających stabilność i poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Jak zmienią się reguły gry? Dorobek Szczytu Cyfrowego ONZ IGF w Katowicach.

Web 3.0 – lepszy internet?

Trzecia generacja internetu – decentralizacja i neutralność sieci z wykorzystaniem technologii blockchain, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. Bezpieczeństwo i kontrola nad własnymi danymi, czyli nowe priorytety użytkowników. Czego trzeba, by wizja nabrała kształtu? Problemy natury prawnej w modelu Web 3.0. Jak będzie wyglądał świat i gospodarka w erze „nowego internetu”?

Metaverse – nowy wirtualny świat

Sieć wirtualnych światów 3D skoncentrowana na interakcji. Technologie napędzające metaverse. Co na to branża gamingowa? Cyfrowa rozrywka albo coś więcej – nowe doświadczenia i możliwości. Jakie nowe potrzeby i wartości może kreować alternatywny cyfrowy świat? Potencjalne funkcjonalności: zakupy, rozrywka, praca, kontakty. Wtórność wobec e-commerce i social media czy rzeczywista innowacja?

EKSPANSJA, EKSPORT, RYNKI ZAGRANICZNE

Handel zagraniczny w niestabilnych czasach

Kluczowe wyzwania w handlu zagranicznym: zaburzone łańcuchy dostaw, wahania podaży i popytu, rosnące koszty transportu i logistyki, ograniczony dostęp do surowców, kryzys energetyczny, nowe modele dystrybucji i oczekiwania rynku. Tradycyjne i nowe ryzyka. Jak je ocenić i minimalizować? Działania firm kompensujące trudności czasu pandemii. Nowe modele relacji i scenariusze działań na rynkach odległych.

Biznes na styku kultur

Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji i kontaktów biznesowych. Kontekst kultury, tradycji, religii w komunikacji: Europa, Azja, Afryka, kraje arabskie. Lokalna specyfika ważnym elementem międzynarodowych projektów gospodarczych. Kultury protransakcyjne i propartnerskie. Różnice w kulturze biznesowej – pułapka czy szansa? Unifikacja czy różnorodność?

Finansowanie międzynarodowego obrotu handlu

Tradycyjne i nowe rodzaje ryzyka w handlu. Jak je mierzyć i kontrolować? Wsparcie polskich eksporterów dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym. Metody zabezpieczenia transakcji i zwiększenia płynności. Badanie wiarygodności partnerów. Faktoring międzynarodowy.

Nearshoring

Przenoszenie procesów biznesowych do rejonów mniej odległych kulturowo i geograficznie. Produkcja bliżej odbiorcy. Trwały trend czy reakcja na problemy w dostawach? Jak wykorzystać tę tendencję do zwiększenia konkurencyjności i odporności gospodarki w Europie Centralnej i w Polsce? Warunki skuteczności procesów nearshoringu: koszty, kadry, skala, kontrola.

Spotkania w ramach forów współpracy gospodarczej:

– Brazylia

– Korea

– Japonia

– Egipt

– Zjednoczone Emiraty Arabskie

– Izrael

Polsko-niemieckie relacje gospodarcze

Stosunki dwustronne oraz w ramach UE – stan obecny i znaczenie dla dalszej współpracy gospodarczej. Polska piątym partnerem gospodarczym Niemiec – ożywienie po pandemii szansą dla obu stron. Najbardziej efektywne i perspektywiczne dziedziny współpracy. Inwestycje i eksport – wolumen, specyfika, perspektywy. Wpływ polsko-niemieckich relacji gospodarczych na innowacyjność. Niemieckie doświadczenia Energiewende a transformacja polskiej energetyki.

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Potencjał rynku międzynarodowych zamówień publicznych – w tym zamówień największych globalnych organizacji. Polscy eksporterzy dóbr i usług – w czym możemy być konkurencyjni? Wsparcie polskich przedsiębiorstw startujących w takich przetargach: informacja, doradztwo, opracowanie oferty, networking, gwarancje, finansowanie wadium. Szansa na zdobycie atrakcyjnego klienta i dostęp do nowych rynków.

INWESTYCJE

Rynek nieruchomości komercyjnych

Największe wyzwania: bezpieczeństwo epidemiologiczne, rosnące koszty budowy, inflacja, walka o talenty, rozwój e-commerce, zmiana stylu pracy, cyberbezpieczeństwo, kryteria ESG i zrównoważony rozwój. Kiedy centra handlowe i hotele odrobią straty po lockdownach? Biura w walce o najemców. Czy wielkie magazyny wejdą do miast? Sektor wynajmu instytucjonalnego mieszkań (PRS) – warunki rozwoju.

Przyszłość biur, biura przyszłości

Sektor nieruchomości biurowych w trakcie trwania i po pandemii. Nowe trendy w organizacji przestrzeni biurowej. Biurowa różnorodność – wymagania pracodawcy i pracowników w formule pracy hybrydowej. Czas na flex – zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania biurowe. Strategie operatorów i deweloperów. Zielone biuro – odpowiedzialność, środowisko, agenda ESG jako trend kształtujący przyszłość branży.

Pakietowe PPP

Ścisła współpraca samorządów, ich jednostek i sektora rządowego? Projekty, w których ten model może być rozwiązaniem pożądanym. Precyzyjne określenie celów i warunków realizacji kluczem do sukcesu. Podstawowe bariery poszerzania formuły PPP. Obawy i zniechęcenie: transparentność procesów i presja organów kontrolnych na styku prywatnego a publicznego. Przykłady udanych realizacji.

Mieszkalnictwo

Rynek mieszkaniowy w Polsce. Bariery jego rozwoju. Koszty, ceny, popyt. Czy nadchodzi rewolucja? Ile wolności, ile regulacji? Nowe zasady wynikające z Polskiego Ładu.

Zielone budownictwo

Cele, standardy, technologie. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 na branżę budownictwa. Nowe technologie i materiały – zielony cement, pachnący asfalt? Energetyka odnawialna zintegrowana z budynkiem. Koszty budynków niskoemisyjnych. Projektanci i użytkownicy w dialogu – osiedla i budynki biurowe przyszłości. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe na rynku budowlanym.

Budownictwo infrastrukturalne

Rynek inwestycji drogowych: aktualna sytuacja, ceny, dostępność materiałów. Kumulacja powraca? Skutki kolejnego spiętrzenia zadań dla branży budowlanej. Skala inwestycji a potencjał firm. Problemy z płatnościami. Wysokie koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej kadry. Wskaźnik waloryzacji a inflacja. Jak sprawiedliwie podzielić ryzyko? Perspektywy realizacji programów: Mosty dla Regionów, Program Kolej+, Program 100 Obwodnic.

Inwestycje i wyzwania

Aktualne otoczenie polskich inwestycji: koszty wykonawstwa, ceny materiałów, inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw. Jakie inwestycje podnoszą odporność gospodarki na kryzysy? Jak skutecznie stymulować inwestycje prywatne i publiczne? Obszary największych potrzeb: zielone inwestycje, wytwarzanie i infrastruktura energii, transport, technologie cyfrowe. Finansowanie inwestycji w świetle kluczowych programów gospodarczych państwa.

SEKTOR SPOŻYWCZY I ROLNICTWO

Zielone rolnictwo

Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo i żywność zrównoważona – rola producentów, przetwórców i handlu. Sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów surowców – od hasła do realizacji. Jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym?

Zrównoważona produkcja żywności

Unijna strategia „Od pola do stołu” – jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy. Fairtrade, rolnictwo zrównoważone i ekologiczne – nowe must have produkcji spożywczej? Ekologicznie, czyli ekonomicznie? Biznesowa odpowiedź na nowe wymagania rynku. Gospodarka cyrkularna w branży spożywczej zmienia podejście do zasobów, produktów i opakowań.

Nowy konsument na rynku spożywczym

Marka, świadomość i zaufanie. Oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem. Jak im sprostać? Nowe opakowania i system kaucyjny – co oznacza dla producentów i konsumentów? Silny trend niemarnowania żywności – wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw, zero i less waste.

TRANSPORT, MOBILNOŚĆ, LOGISTYKA

Infrastruktura transportowa w Polsce

Jakość infrastruktury transportowej jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarki. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030. Jak rozwój infrastruktury może wspierać realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu? Koleje dużych prędkości w Europie – polskie plany i wymagania techniczne. Konkurencyjność kolejowego cargo. Sieć drogowa: wąskie gardła, brakujące odcinki, inwestycje o znaczeniu europejskim. Kluczowe elementy infrastruktury punktowej: porty lotnicze (CPK), morskie, terminale intermodalne. Infrastruktura i technologie cyfrowe – w kierunku inteligentnych systemów transportowych.

Łańcuchy dostaw

Rozchwianie i zerwanie łańcuchów dostaw – sprawcy i poszkodowani. Skutki w transporcie i logistyce kontraktowej. Ceny frachtu – bilans i prognoza. Pandemiczne sposoby na turbulencje w dostawach. Zmiany w strategiach firm, działania podnoszące ich odporność. Relokacja przemysłu do Europy – szansa czy utracone nadzieje?

Zielony transport

Branża transportowa wobec wyzwań zielonej transformacji. Jak dekarbonizować bez ostrego hamowania? Nowe paliwa, napędy, systemy zasilania. Rola energii odnawialnej. Transport a system EU ETS. Wspólny problem wszystkich gałęzi: kosztowna wymiana floty. Nowoczesna, efektywna, dostępna infrastruktura jako warunek „zazielenienia” transportu. Optymalizacja logistyki – rola narzędzi cyfrowych. Czysty, sprawny transport – wizja i warunki realizacji.

CZŁOWIEK, RYNEK PRACY, ZARZĄDZANIE

Polski Ład – wyzwania dla biznesu

Konsekwencje wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i dla rynku pracy w Polsce. Stan realizacji: obserwacje i doświadczenia, wnioski i postulaty. Optymalizacja, rezygnacja, adaptacja – długofalowe zmiany w strukturze polskiego biznesu. Nowe przepisy a zasady i praktyka zatrudniania i poziom wynagrodzeń.

Jakość życia

Definicja pojęcia – przyczyny jego popularności i przydatności. Wskaźnik Rozwoju Społecznego i inne metody pomiaru. Konteksty jakości życia: od filozofii poprzez zdrowie po ekonomię. Potrzeby, zasoby, odpowiedzialność. Jakość życia w polityce europejskiej. Jak podnosić jakość życia w regionach, miastach i poza nimi? Korzyści rozwojowe i rola świadomych samorządów.

Nowy europejski Bauhaus

Odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny. Kolejny etap? Źródła finansowania i ich wykorzystanie. Jak stworzyć nowy styl życia, zakładający zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju? Nowy Bauhaus a przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki i zmiany w otoczeniu. Projekty Nowego Bauhausu zapewniające dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne. Włączenie społeczne i współtworzenie – laboratorium nowego europejskiego Bauhausu.

Kadry w zmieniającym się świecie

Deficytowe kwalifikacje i poszukiwani pracownicy. Wymagania kandydatów, oczekiwania pracodawców. Edukacja zawodowa a dynamiczny rynek pracy. Przebranżowienie. Inżynier na pandemicznym rynku pracy. Czwarta rewolucja przemysłowa – potrzebne kompetencje. Zapotrzebowanie firm a aktualne możliwości wypełnienia luki. Rekrutacja inżynierów, specjalistów i menedżerów w praktyce.

Ukraina i Białoruś jako zaplecze kadrowe polskiego rynku pracy

Rola pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce. Ich obecny status, zaawansowanie procesów integracji, perspektywy. Tradycyjne i nowe kierunki migracji zarobkowej do Polski. Rola pracowników zza wschodniej granicy w polskiej gospodarce. Czy nowe przepisy ułatwią zatrudnienie cudzoziemców? Nie tylko wynagrodzenie. Jak skutecznie konkurować o specjalistów z zagranicy?

Women leaders – kobiety w biznesie

Klimat wokół kobiecego przywództwa. Jak kształcić liderki? Rola świadomości, akceptacji, umiejętności zarządzania sobą i samorozwojem. Kultura organizacyjna wspierająca różnorodność i inkluzywność. Korzyści wynikające ze zróżnicowania zespołów. Paradygmat przywództwa po doświadczeniach pandemii. Jakich liderek potrzebują firmy w fazie przeobrażeń i modyfikacji? Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Kompetencje przyszłości

System edukacji wobec dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii. Specjalizacja czy uniwersalność? Elastyczni otwarci: edukacja permanentna. Jak skutecznie kształcić dla przyszłości? Najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy – dziś i jutro. Nauka jako przemysł przyszłości.

Przemysł spotkań

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Jego aktualny potencjał z uwzględnieniem skutków pandemii. Czas odbudowy – jakie zmiany w sektorze MICE mogą mieć charakter trwały? Spotkania a technologie cyfrowe – jak pozostać konkurencyjnym wobec inwazji relacji online. Wielofunkcyjne wykorzystanie obiektów – ważny aspekt funkcjonowania podmiotów rynku MICE.

Polska przedsiębiorczość na zakręcie

Bariery rozwoju przedsiębiorczości. Kryzys zaufania do państwa. Opresyjność administracji wobec prywatnego biznesu: stereotypy i uprzedzenia, praktyka działania systemu wymiaru sprawiedliwości. Ryzyko regulacyjne i bezpieczeństwo prawne a chęć do inwestowania. Postulowane przez biznes kierunki weryfikacji polityki gospodarczej państwa: stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa, ograniczenie fiskalizmu, reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Zielona edukacja

Wiedza i kompetencje jako fundamenty zrównoważonego rozwoju. Edukacja klimatyczna w europejskiej i polskiej szkole. Zielone zawody na europejskim rynku pracy – zapotrzebowanie gospodarki na zielone kompetencje. Świadomość społeczna i stan wiedzy o wpływie człowieka na środowisko. Jak skutecznie kreować świadome postawy odpowiedzialności za stan środowiska? Rola międzynarodowych organizacji, programów edukacyjnych, instytucji oświatowych, sektora NGO, mediów.

Sukcesja w firmach rodzinnych

Czas generacyjnej zmiany – narastający problem „firm osieroconych” w Polsce i Europie. Katalog przeszkód w dziedziczeniu familijnych przedsiębiorstw. Sposoby na skuteczną sukcesję. Kultura korporacyjna a wartości rodzinnego biznesu. Ustawa o fundacjach rodzinnych – krok we właściwym kierunku? Skutki pandemii a proces dziedziczenia.

Strategie na czas turbulencji

Jak budować średnio- i długoterminowe strategie firm w czasach niestabilności? Nowe podejście do planowania: elastyczność, warianty, alternatywy, scenariusze. Rosnąca rola zarządzania ryzykiem. Wizja zamiast strategii? Czy podejście operacyjne wystarczy? Zmiana podejścia menedżerów do zarządzania w nowych warunkach. Kult odporności i elastyczności – prawda i mity. Nowe kompetencje. Rola komunikacji i informacji zwrotnej. Teraz zwinność: testuj i obserwuj efekt.

Zarządzanie zespołami

Nowy, hybrydowy model pracy – jak go dobrze zorganizować. Skuteczne zarządzanie zespołami rozproszonymi. Efektywna współpraca na odległość. Kontrola i motywacja. Jak nadzorować osoby pracujące zdalnie? Nowe, pożądane umiejętności menedżerskie.

Nowe modele biznesowe

Od wdrożeń digital do bycia digital: zmiana metod działania i organizacji a sukces firmy. Wykorzystanie zaawansowanych technologii jako droga do nowej koncepcji biznesowej. Rola kapitału ludzkiego i liderów HR w procesie adaptacji przedsiębiorstwa do nowej cyfrowej rzeczywistości. Czas humanizacji – rozwiązania ukierunkowane na pracowników. Kluczowe obszary zmian w firmach: elastyczność i odporność, produktywność i nowe doświadczenia, współpraca i sieć zaufanych partnerów, pozyskiwanie talentów i innowacji.

HANDEL

Inteligentny e-commerce

Zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Skuteczna logistyka – systemy, procesy, łańcuchy, ostanie mile. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją im później, tym lepiej. Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

Future of retail

Aplikacja wszystko przewidzi. Płatności na później, technologie na już. Liveshopping napędza sprzedaż online – live eventy szansą na interakcję z klientem, a także lojalność. Strategie, wyzwania, wnioski.

Zakupy od nowa

Nowy klient, nowe modele zachowań, nowe potrzeby zakupowe, nowe technologie. Pośpiech i znużenie sprzymierzeńcami handlu. Klient szuka niskich cen – marki stawiają na etyczne wybory, ekoprodukcję i zrównoważone materiały. Czy się spotkają? Co po konsumpcjonizmie? Religia kupowania schodzi ze sceny. Recommerce opcją rozwoju nawet dla największych. Naprawić i odesłać. Czy rzemieślnicy i krawcowe wrócą do łask? Społeczne konsekwencje nowego podejścia do zakupów.

Gospodarka subskrypcji

Dynamiczny trend w światowej gospodarce cyfrowej: technologie, regulacje, modele rozliczeń i bezpieczeństwo transakcji. Wpływ ekonomii subskrypcji na styl życia. Łatwy dostęp do zasobów informacji, kultury i rozrywki, dóbr codziennego użytku i usług. Wpływ użytkowników na ofertę, kontrola wydatków, stabilizacja finansowa dystrybutorów. Nowe obszary ekspansji modelu subskrypcyjnego: od IT, rozrywki i mediów poprzez FMCG po motoryzację i dobra luksusowe. Lodówka kupi, co trzeba: zakupy a sztuczna inteligencja i internet rzeczy.