Zniżki w Rituals na produkty w opakowaniach uzupełniających

Marka wprowadziła program Buy One Refill, Grow One Tree, który zakłada posadzenie lub otoczenie opieką jednego drzewa za każde sprzedane opakowanie uzupełniające. W 2021 roku dzięki naszym lojalnym klientom, którzy zdecydowali się na wybór wkładów eco-chic, zaoszczędziliśmy 434,138kg opakowań produktowych. – wyjaśnia Niki Schilling, dyrektor ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Przez cały Tydzień Ziemi, trwający w dniach 17-23.04, zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych Rituals obowiązywać będzie promocja -20% na wszystkie opakowania uzupełniające. Refille dostępne są w każdej klasycznej kolekcji i dotyczą produktów takich jak balsamy do ciała, wybrane kremy i sera do twarzy, patyczki zapachowe, perfumy do samochodu oraz płyny do mycia rąk.