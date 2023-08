Zniżki z kartą dużej rodziny dłużej w Lidlu i na stacjach Moya

Według najnowszych danych Kartę Dużej Rodziny posiada w Polsce ponad 3,46 mln osób.

Przysługuje ona członkom rodzin wielodzietnych, niezależnie od dochodów, wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Ich beneficjenci mogą liczyć na szereg zniżek, które ułatwiają dostęp do rozmaitych usług oraz dóbr.

Sieć Lidl Polska, jako wieloletni partner ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny, po raz kolejny chce poprawić sytuację materialną rodzin. Posiadacze karty od 01.08.2023 do 31.07.2024 skorzystają w sklepach Lidl Polska z rabatu w wysokości 10% na produkty z 7 grup asortymentowych, tj.:

· świeże owoce i warzywa z „Ryneczku Lidla”;

· pieczywo z „Piekarni w sercu Lidla”;

· artykuły marki „Kuchnia Lidla”;

· artykuły marki „Crownfield”;

· artykuły marki „Lupilu” (w tym pieluszki);

· dania w słoiczkach dla dzieci marki „Lupilu”;

· napoje marki „Solevita”.

Lidl liczy na rodzinne zakupy

Oprócz stałych grup promocyjnych, w sklepach stacjonarnych sieci, pojawią się oferty ograniczone czasowo. Posiadacze KDR od 01.08 do 31.12 br., będą mogli skorzystać z 10-procentowego rabatu, kupując ubrania i buty dla dzieci. Rabat obowiązuje również w ramach „Akcji Szkoła”, która obejmie artykuły szkolne oraz piśmiennicze, np.: piórniki, plecaki, tornistry, zeszyty, bloki, notesiki, ołówki, kredki, pisaki, długopisy czy gumki. Oferta potrwa do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 30.09.2023 r. Lista produktów objętych promocją będzie dostępna na stronie www.lidl.pl. W kolejnych miesiącach na klientów będą czekać dodatkowe promocje, podczas których taniej kupią artykuły dla dzieci (w tym zabawki i książki).

Oferty dla rodzin na stacjach Moya

Od teraz duże rodziny mogą skorzystać także ze specjalnej oferty na stacjach paliw MOYA. Zniżka dla posiadaczy KDR wynosi 8 gr/ l paliw standardowych (benzyna 95, olej napędowy i LPG), 10 gr/ l na paliwa premium (benzyna 98 i uszlachetniony ON MOYA Power) oraz 20% na hot-dogi i kawę w Caffe MOYA.