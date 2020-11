Znowu rzadziej odwiedzamy sklepy spożywcze

W minionym tygodniu wizyty w małych sklepach były o 20,6% rzadsze niż miesiąc temu, ale o 14,2% częstsze niż w szczytowym okresie wiosennej fali pandemii – wynika z danych M/platform zrzeszającej 10 tysięcy małych sklepów detalicznych.

W szczytowym okresie wiosennej pandemii nastąpił nawet 41% wzrost obrotów w małych, lokalnych sklepach przy równoczesnym spadku liczby paragonów (nawet o 20,5%), co wiązało się z rekordowym wzrostem średniej wartości paragonu (nawet o 64%).

Od czerwca do września średni koszyk nadal był o 10 do 15% większy niż przed pandemią, jednak liczba wizyt, która na wiosnę była rekordowo niska, wzrosła o 5 do 15%.

W połowie września do sklepów powrócił marcowy trend i liczba paragonów zaczęła spadać, a ich wartość rosnąć. W pierwszym tygodniu października średnia liczba wizyt w małych sklepach osiągnęła poziom sprzed pandemii. Przełom nastąpił po wprowadzeniu żółtej strefy w całym kraju, kiedy odwiedziny w punktach detalicznych spadły o ponad 8% w ciągu jednego tygodnia.

W minionym tygodniu, od 26 października do 1 listopada, średnia wartość koszyka w małych sklepach była o 20,6% wyższa niż przed pierwszą falą pandemii.

Obroty w tygodniu od 26 października do 1 listopada były mniejsze od szczytowych na wiosnę aż o 22,4%, liczba odwiedzin sklepów większa o 14,2%, a średnia wartość zakupów na paragon mniejsza o 26,5%.