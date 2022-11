Zofia Morbiato: Dane PRCH nie są miarodajne. PRCH odpowiada: nasze dane są wiarygodne

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zwraca uwagę, że informacja o wzroście obrotów w centrach handlowych – czyli łącznej wartości obrotów najemców, którzy prowadzą sklepy i punkty usługowe – nie jest niestety optymistyczna. Wzrost obrotów jest wynikiem inflacji – a nie oznacza większych zysków dla najemców. Co więcej – koszty rosną szybciej niż przychody – zwłaszcza wydatki na zatrudnienie i eksploatację. Oznacza to, że sklepy i punkty usługowe – choć mają wyższe nominalnie obroty – notują realnie niższe zyski.

ZPPHiU punktuje raporty PRCH

- Nie można odnieść się do podawanych przez PRCH informacji o wzroście odwiedzalności centrów handlowych – ponieważ najemcy nie otrzymują danych o ruchu w poszczególnych obiektach. Podawane są tylko zagregowane dane odwiedzalności w centrach handlowych dla całej Polski – nie wiadomo nawet, których konkretnie. Nie znamy liczby klientów odwiedzających galerię handlową, która nas interesuje. Takie dane są niezbędne sklepom i punktom usługowym dla prawidłowego planowania sprzedaży oraz podejmowania właściwych decyzji o funkcjonowaniu w danej lokalizacji. Naszym członkom przekazujemy raporty Proxi cloud, o zasadniczo odmiennym wydźwięku - informuje organizacja.

„Podawane przez PRCH dane o wzroście obrotów w centrach handlowych – czyli zagregowanych przychodów najemców, jakie raportujemy właścicielom galerii co miesiąc – nie są miarodajne. Nie jest znana metodologia zastosowana przy tych badaniach. Wzrost obrotów – przy takiej inflacji – nie jest wyznacznikiem sytuacji na rynku. Nie tylko dlatego, że dynamika wzrostu kosztów jest bezprecedensowa, a przychody nie nadążają za inflacją. Na wyniki bieżącego roku wpłynie także rozliczenie kosztów eksploatacyjnych. Dopiero na początku przyszłego roku właściciele i zarządcy centrów poinformują nas o poniesionych w 2022 wydatkach. Nie spodziewamy się przyjemnych zaskoczeń. Po raz kolejny nastąpi próba przeniesienia ryzyka biznesowego wynajmujących na najemców. Do tego dochodzi nieprzewidywalny kurs euro – a przecież płacimy czynsze w przeliczeniu z tej waluty. Jesteśmy zaskoczeni tym, że PRCH podając dane nie odnoszące się do poszczególnych branż i nie poparte szczegółowymi analizami nie jest zainteresowane faktyczną diagnozą sytuacji na rynku handlowym. Dotyczy to zarówno poziomów odwiedzalności centrów handlowych, jak i obrotów najemców. Uniemożliwia to niestety racjonalną dyskusję na temat ewentualności poprawnej oceny sytuacji” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalny Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Jak rozliczać koszty wspólne?

Organizacja informuje, że obecnie najemcy nie mogą przewidzieć, ile będą musieli zapłacić za koszty wspólne w galeriach handlowych. Właściciele i zarządzający takimi obiektami zawierając umowę przedstawiają wartość zaliczkową kosztów eksploatacyjnych. Jednak na koniec każdego roku oczekują dopłat, nie przedstawiając szczegółowego rozliczenia ani dokumentacji poniesionych kosztów.

- Dlatego ZPPHiU apeluje, aby wartość kosztów wspólnych była w pełni przewidywalna i określona z góry jako jedna, niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu. Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają: utrzymanie powierzchni poza sklepami i punktami usługowymi – takich jak korytarze, toalety, parkingi, wejścia, schody, windy etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę – oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwania należności, odsetki, ubezpieczenia itd. Jednocześnie każdy z najemców płaci za swoje media indywidualnie - dodaje Zofia Morbiato.

PRCH odpowiada

Polska Rada Centrów Handlowych stanowczo sprzeciwia się kwestionowaniu wiarygodności danych dotyczących odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych. Indeks obrotów PRCH (Turnover Index) od 14 lat opracowywany jest w oparciu o wyniki przekazywane właścicielom i zarządcom obiektów handlowych bezpośrednio przez najemców na postawie odpowiednich zapisów w umowach najmu, zawsze po zamknięciu danego miesiąca obrotowego. Dane te, ze względu na ich wrażliwość i poufność są w formie skumulowanej i zanonimizowanej przekazywane do PwC, wiodącego międzynarodowego audytora. PRCH dysponuje danymi w podziale na wielkość centrów handlowych i regiony Polski. Wymiana informacji na temat odwiedzalności konkretnego obiektu jest możliwa na poziomie najemca-wynajmujący. Dane publikowane w indeksie obrotów pochodzą z ponad 120 centrów handlowych o łącznej powierzchni 4,5 mln mkw, reprezentujących 35% całej powierzchni dostępnej w Polsce i są miarodajne dla całego rynku. W badaniu uczestniczy m.in. 10 z 15 firm, należących do największych właścicieli i zarządców centrów handlowych w Polsce.

Polska Rada Centrów Handlowych publikuje również cykliczne wyniki badania odwiedzalności centrów handlowych (Footfall Density Index). Wskaźnik odwiedzalności pokazuje liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, jego dokładność operatorzy systemów kamer oceniają na ponad 95%. Jest on znacznie dokładniejszy od systemów opierających się na analizie danych z telefonów, które nie zliczają np. osób mających wyłączoną lokalizację lub Internet w swoich urządzeniach. Specjaliści określają dokładność badania przy wykorzystaniu telefonów na około 30%. Dane Footfall Density Index są zbierane w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC.

Pragniemy również podkreślić, że umowy cywilno-prawne pomiędzy niezależnymi podmiotami, najemcami i wynajmującymi, są dobrowolnymi uzgodnieniami dwóch stron. PRCH, a także inne organizacje branżowe, nie są stroną tych dobrowolnych umów i nie mają mandatu do negocjowania, czy w jakikolwiek sposób wpływania na zapisy tego typu umów oraz proces ich zawierania.