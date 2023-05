Zostań czEKObohaterem – proekologiczny konkurs marki Grześki. Nagroda 80 000 zł

Przed uczestnikami postawione zostało zadanie przygotowania projektu zorientowanego na rozwiązanie wybranego problemu lub, alternatywnie, poruszającego lokalne i globalne kwestie ekologiczne. Z pośród 12 finałowych prac wyłoniono 3 z każdej z czterech kategorii wiekowych – klas 1-3, 4-6 i 7-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Głosowanie na finalistów rozpocznie się już 1 czerwca na stronie http://zostanczekobohaterem.pl. Łączna pula nagród pieniężnych przeznaczonych na realizacje zwycięskich pomysłów wynosi 80 000 zł!

Projekty w ramach „Zostań czEKObohaterem” można było zgłaszać do 22 kwietnia. Nadesłane prace trafiły do grona mentorskiego, składającego się ze specjalistów ds. ochrony środowiska, którzy wyłonili z nich te o największym potencjale proekologicznym. W skład jury konkursu wchodzą: dr inż. Przemysław Poszwa (inżynier-naukowiec, zajmujący się mierzalną stroną ekologii), Dominika Lenkowska-Piechocka (twórczyni Who Will Save The Planet), Monika Michalska-Szulc (znana w Internecie jako Pani od odpadów), dr Sebastian Szklarek (autor bloga „Świat wody”) oraz Janusz Mizerny (Sustainability Manager w Sweco Polska). Wśród konkursowych prac znalazły się m.in. elementy małej architektury, ogrody deszczowe, ścieżki ekologiczne, nowoczesne kosze na odpady czy domki dla owadów.

– Na przełomie marca i kwietnia prowadziliśmy otwarty nabór projektów, które w założeniach miały wywierać pozytywny wpływ na środowisko i zwiększać świadomość ludzi w zakresie jego ochrony. Nadesłane prace mogły uwzględniać różne aspekty środowiskowe m.in. zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, ograniczenie emisji szkodliwych substancji, poprawę jakości powietrza, rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną czy też upowszechnienie praktyk zero-waste. Z pośród wielu zgłoszeń grono mentorskie wyłoniło 12 projektów, które zawalczą o główne nagrody. Już nie możemy się doczekać, aż odsłonimy je przed światem – mówi Wojciech Gańko, Senior Brand Manager marki Grześki.

Zespoły odpowiedzialne za 4 zwycięskie projekty otrzymają po 20 000 zł na ich realizację. Dodatkowo marka Grześki uhonoruje indywidualnie autorów trzech najlepiej ocenionych pomysłów – każdy członek zespołu projektu, któremu przyznane zostanie 1 miejsce, otrzyma 1500 zł, 2 miejsce – 1000 zł, a 3 miejsce – 500 zł. Głosowanie rozpocznie się 1.06.2023 r. na stronie http://zostanczekobohaterem.pl i potrwa do 15 czerwca, kiedy to ogłoszone zostaną wyniki.

Grześki to jedna z najlepiej sprzedających się w Polsce marek wafli w czekoladzie. Poza klasycznym wariantem w czekoladzie deserowej dostępne są również m.in. letnie smaki nieczekoladowe – Grześki Kokosik Sztosik oraz Grześki Kwaśśna Cytryna.

Colian jest polską firmą rodzinną. W portfolio firmy znajdują się takie marki, jak: Goplana, Grześki, Jeżyki, Solidarność, Śliwka Nałęczowska, Jutrzenka, Wafle Familijne, Akuku! Elizabeth Shaw, Lily O’Brien’s, Hellena, Appetita i Siesta. Firma eksportuje do ponad 70 krajów na całym świecie. Posiada sześć zakładów produkcyjnych i zatrudnia ponad 2500 pracowników. W grupie działają również Colian Logistic oraz Colian Developer.