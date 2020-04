ZPP o szczegółach tarczy finansowej: Do mikro, małych i średnich firm trafi 75 mld zł

Według nieoficjalnych informacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w ramach tzw. tarczy finansowej do mikrofirm trafi 25 mld PLN, do firm małych i średnich 50 mld PLN, do firm dużych 25 mld PLN. Środki uruchomione zostaną możliwie najszybciej, wymagana jest jednak uprzednia akceptacja programu ze strony Komisji Europejskiej.

23 kwietnia 2020 roku odbyło się zorganizowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców techniczne spotkanie informacyjne przedsiębiorców z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju. W jego trakcie przedstawiono bliżej szczegóły dotyczące konstrukcji tarczy finansowej dla firm i zasad przyznawania wsparcia w jej ramach. ZPP zastrzega, że program wciąż jest w fazie notyfikacji do Komisji Europejskiej. Przedstawiony stan odzwierciedla kształt projektu na 23 kwietnia 2020 roku. Ostateczne warunki wsparcia mogą ulec zmianie.

Jak podaje ZPP, tarcza ma trzy filary, podzielone według wielkości firmy. Środki uruchomione zostaną możliwie najszybciej, wymagana jest jednak uprzednia akceptacja programu ze strony Komisji Europejskiej, na którą czekamy. Do mikrofirm trafi 25 mld PLN, do firm małych i średnich 50 mld PLN, do firm dużych 25 mld PLN.

Wsparcie z tarczy finansowej może być połączone ze wsparciem pochodzącym z innych źródeł dostępnych np. w ramach tarczy antykryzsowej – do kwoty 800 tys. PLN, przy czym nie można łączyć finansowania tych samych kosztów. Środki z tarczy przyznawane będą według kolejności wpływania wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Przez mikroprzedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika (na podstawie umowy o pracę) z wyłączeniem właściciela, lecz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Liczbę pracowników ustala się, uwzględniając osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Ważne jest, by zatrudnieni byli (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku) zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie z trzech miesięcy to co najmniej 2600 PLN.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa może sprowadzić kontrole do firm

Warunki przyznania subwencji dla mikrofirm są następujące: przedsiębiorca zanotował spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, wobec przedsiębiorcy nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, przedsiębiorca jest polskim rezydentem podatkowym i rozlicza daniny publicznoprawne za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium RP, przedsiębiorca wg stanu na 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność i nie zalegał z płatnościami danin publicznoprawnych.