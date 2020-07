ZPP pozytywnie ocenia wysokość minimalnego wynagrodzenia od 2021 r.

- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od lat opowiada się przeciwko instytucji minimalnego wynagrodzenia jako takiej. Uważamy, że odgórne regulowanie najniższych pensji powoduje negatywne konsekwencje dla najsłabszych uczestników rynku pracy, tj. pracowników niskowykwalifikowanych i dopiero rozpoczynających karierę zawodową – informuje ZPP.

Jak oceniają przedstawiciele tej organizacji, podstawowym negatywnym skutkiem minimalnego wynagrodzenia jest wzrost szarej strefy w zatrudnieniu, a ustanawianie jednolitego poziomu najniższej pensji dla całego kraju powoduje, że narażone na nią są przede wszystkim obszary słabiej rozwinięte gospodarczo. Co do zasady zatem, każdy wzrost minimalnego wynagrodzenia ZPP konsekwentnie ocenia negatywnie.

- Rozumiemy jednak, że ze względów politycznych zniesienie regulacji minimalnego wynagrodzenia nie wchodzi w rachubę, zaś przewidziany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mechanizm w zasadzie gwarantuje jego wzrost rok do roku. Mając to na uwadze, pozytywnie odnosimy się do zaproponowanej przez rząd wysokości wynagrodzenia minimalnego na 2021 rok – ocenia ZPP.

- Docenić należy fakt, że Rada Ministrów zareagowała na bieżące wydarzenia i zmieniła pierwotne założenie, zgodnie z którym pensja minimalna w przyszłym roku miała wynosić aż 3000 zł. W ciągu ostatnich lat wynagrodzenie minimalne rosło sukcesywnie w wysokim tempie. Tylko w 2020 roku wzrost wyniósł ponad 15% (z poziomu 2250 zł do 2600 zł), zaś sumarycznie w okresie od 2015 do 2020 roku pensja minimalna wzrosła o niespełna 50%. Wzrost wskaźnika szedł w parze z dynamicznym rozwojem gospodarczym i towarzyszyła mu wciąż niedostateczna podaż pracy na rynku, stąd też ryzyka wynikające z potencjalnie zbyt wysokiego poziomu odgórnie ustalonej najniższej pensji, nie materializowały się w sposób widoczny, tj. nie mieliśmy do czynienia ani ze wzrostem bezrobocia, ani z istotnym problemem szarej strefy w zatrudnieniu – tłumaczą przedstawiciele ZPP.

Zapowiedzi dalszych, jeszcze szybszych podwyżek wynagrodzenia minimalnego – aż do 4000 zł w roku 2022 – spotkały się jednak z niepokojem i sprzeciwem organizacji, zarówno ze względów proceduralnych, jak i merytorycznych (wynikających z przewidywanego niezależnie od sytuacji epidemicznej spowolnienia gospodarczego). Co więcej, pandemia koronawirusa w bardzo istotnym stopniu zmieniła warunki ekonomiczne i potężnie uderzyła w przedsiębiorców, szczególnie w branżach objętych ścisłym kilkumiesięcznym lockdownem.