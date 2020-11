ZPP zadowolone z decyzji o otwarciu handlu, apeluje o prace nad odmrażaniem kolejnych branż

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z zadowoleniem przyjmuje decyzję Premiera Mateusza Morawieckiego ws. otwarcia od przyszłej soboty sklepów i galerii handlowych. - Mamy przy tym nadzieję, że jak najszybciej opublikowane zostaną oficjalne wytyczne sanitarne dotyczące handlu, tak by właściciele podmiotów mieli czas na jak najlepsze przygotowanie swoich sklepów do realizacji nowych założeń – napisano w komunikacie ZPP.

Zgodnie z przekazanymi w trakcie konferencji prasowej informacjami, od następnej soboty placówki handlowe mają funkcjonować „w najwyższym reżimie sanitarnym”. ZPP zwraca uwagę, że na ten moment nie sprecyzowano, jaki charakter będzie miał ten reżim i jak daleko będzie ingerował w organizację sklepów, niemniej jednak sam fakt dopuszczenia placówek handlowych do funkcjonowania zasługuje na gorącą aprobatę.

- ZPP podkreślał już, że zamknięcie placówek handlowych generowało szereg negatywnych skutków. Powszechnie prowadzona była dyskusja dot. tego, dlaczego sklepy jednego rodzaju pozostały otwarte, podczas gdy inne – nakazano zamknąć. W niektórych przypadkach (takich jak choćby sklepy z elektroniką) zamknięcie sprawiło na przykład, że dostęp do podstawowych w trakcie pandemii artykułów, niezbędnych choćby dla nauki czy pracy zdalnej, był utrudniony. Od przyszłej soboty problem ten stanie się już nieaktualny i jest to z pewnością dobra informacja – oceniają przedstawiciele ZPP.

- Wziąwszy pod uwagę zarówno decyzję dot. placówek handlowych, jak i inne zakomunikowane w trakcie konferencji zapowiedzi (np. powrót do podziału na strefy żółte i czerwone), wydaje się że rząd przyjął kierunek stopniowego łagodzenia restrykcji dla działalności gospodarczej. ZPP od kilku tygodni prowadzi akcję społeczną „D.D.M. Tak!, Lockdown STOP”, dlatego oczywiście pozytywnie oceniamy tę tendencję. Mamy zatem nadzieję, że wraz z odmrożeniem handlu podjęte zostaną prace nad przywracaniem do życia kolejnych sektorów gospodarki. Branże takie jak np. gastronomia udowodniły, że doskonale potrafią funkcjonować w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego. Każdy kolejny tydzień ich zamknięcia to następne bankructwa i redukcje zatrudnienia. Wobec powyższego, całkowicie wspierając decyzję o ponownym otwarciu handlu, apelujemy o rozpoczęcie już w tej chwili prac nad odmrażaniem kolejnych branż i przygotowaniem zestawu reżimów sanitarnych dostosowanych do ich specyfiki – dodają.