ZPPHiU apeluje do senatorów ws. abolicji czynszowej

ZPPHiU w imieniu najemców powierzchni handlowych w galeriach zwrócił się do parlamentarzystów z prośbą o uchwalenie na senackim etapie prac legislacyjnych poprawki doprecyzowującej treść przepisów w związku z uchyleniem art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oraz usuwającej potencjalne wątpliwości w zakresie retroakcji regulacji wprowadzanego art. 15ze1.

Intencja przepisu art. 15ze uchwalonego w ubiegłym roku była słuszna: potwierdziła to, co wynika wprost z Kodeksu Cywilnego, że w okresie lockdownu czynsz nie jest należny. Rozumiejąc jednocześnie sytuację wynajmujących, zobowiązała najemców do złożenia właścicielom galerii oferty przedłużenia zawartych umów najmu, na dotychczasowych warunkach o okres lockdownu i dodatkowo o okres sześciu miesięcy. Regulacja ta stała się jednak problematyczna, gdyż w trakcie pandemii ogłoszone zostały cztery ogólnopolskie lockdowny, w związku z czym, zgodnie z wykładnią tego przepisu prezentowaną przez galerie handlowe korzystający z lokali położonych w galerach handlowych zobowiązani byliby do przedłużenia umów z galeriami o łącznie 865 dni pomimo, że łączny okres ograniczeń handlu w galeriach wyniósł jednie 145 dni.

Rada Ministrów zaproponowała uchylenie dotychczas obowiązującej regulacji oraz wprowadzenie odpowiednich przepisów przejściowych. Treść poprawki doprecyzowuje rozwiązania zaproponowane w przedłożeniu rządowym i przyjęte przez Sejm RP. Stanowi, że objęte intencją ustawodawcy "cofnięcie oferty" przybiera formę uchylenia się od skutków prawnych oświadczenie woli.

W przekonaniu przedstawicieli ZPPHiU przyjęcie przez Senat RP proponowanego brzmienia art. 7 rzeczonej ustawy będzie sprawiedliwym kompromisem pomiędzy interesami najemców oraz właścicieli galerii handlowych i organiczny potencjalne konflikty prawne, które mogłyby być skutkiem wejścia w życie przepisów w brzemieniu dotychczasowym

- To długo wyczekiwany przez nas moment ostatecznej decyzji, który może zaważyć na kształcie relacji pomiędzy uczestnikami rynku handlowego na wiele przyszłych lat -mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU.