ZPPHiU: Druga fala pandemii rozpoczyna kolejne natarcie

fot. shutterstock

Firmy handlowe i usługowe zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług podsumowały dane dotyczące odwiedzalności sklepów oraz sprzedaży we wrześniu i październiku. Jesienne uderzenie pandemii powoduje ponowny znaczący spadek w liczbie odwiedzin i poziomie dokonywanych zakupów w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku.

Dane, które wskazują członkowie ZPPHiU wykazują niepokojącą tendencję spadkową. Spadają statystyki odwiedzin sklepów nie tylko w stosunku do okresu sprzed pandemii ale również przy porównaniu ostatnich miesięcy. Ruch w galeriach handlowych nie tylko nie wrócił do normalności sprzed pandemii, ale ponownie zaczyna maleć - sklepy notują dużo niższe statystyki co do liczby odwiedzin i sprzedaży.

W analizie wzięto pod uwagę okres między 1 a 30 września 2020 vs. 1 a 30 września 2019 roku, a także w dniach handlowych między 1 a 13 października 2020 vs. 1 a 13 października 2019 roku.

Liczba lokali objętych badaniem: 2 967

Należy podkreślić, że w badanej grupie ogromna cześć punktów to przedstawiciele handlu. Usługi notują jeszcze większe spadki sprzedaży tj.: 46%, a biura podróży nawet 89%” - podaje Zarząd ZPPHiU.

- Wiosenna fala pandemii koronawirusa i wielotygodniowy lockdown wywołały spustoszenie w branży handlowo-usługowej i do dziś mierzymy się z gigantycznymi skutkami tych wydarzeń. Wielu z przedsiębiorców nie podniosło się a jako branża nadal walczymy o przetrwanie. Tymczasem obserwujemy, że wraz z rosnącą ilością zachorowań i groźbą kolejnych obostrzeń i ograniczeń dla wybranych sektorów usług, konsumenci reagują wycofaniem i rezygnacją z wizyt w centrach handlowych. Sytuacja jest dramatyczna i niestety trudno się spodziewać nagłej poprawy. Jako przedsiębiorcy z obawą i pesymizmem patrzymy na najbliższe tygodnie. Potrzebne są rozwiązania systemowe gdyż spadki sprzedaży prawdopodobnie będą się pogłębiać – alarmuje Zarząd ZPPHiU.

- W obliczu coraz większego przyrostu zakażeń w kraju, musimy się liczyć z tym, że ograniczenia w galeriach prawdopodobnie znowu zostaną zaostrzone. Do poprawy bezpieczeństwa robienia zakupów bez wątpienia przyczyniłby się powrót do niedziel handlowych, który pozwoliłby na bardziej równomierne rozłożenie ruchu w centrach i podniesienie poziomu komfortu klientów związanego z dystansem społecznym. Dlatego jako Związek postulujemy o przywrócenie niedziel handlowych, a tym samym rozładowanie ruchu klientów z 6 do 7 dni, co odpowiednio wpisuje się w rządowy program działań przeciwdziałających rozwoju epidemii – podsumowuje dane Zarząd ZPPHiU.

- Musimy oczywiście pamiętać i brać pod uwagę komfort pracowników. Uruchomienie z powrotem niedziel handlowym nie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać zasad zawartych w kodeksie pracy. Należałoby wypracować takie rozwiązania, które umożliwiłyby pracę w niedzielę na zasadzie dobrowolności i nie więcej niż dwa razy w miesiącu – dodaje Artur Kazienko, Prezes Zarządu, CEO Kazar, współzałożyciel i członek zarządu ZPPHiU