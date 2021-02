ZPPHiU: Kolejki przed sklepami w galeriach to rzadki obrazek, nie powielajmy mitów

Przedstawiciele ZPPHiU z niepokojem dostrzegają powtarzające się w dyskusji publicznej wypowiedzi, które w krzywdzący dla branży handlowo usługowej sposób „zakrzywiają rzeczywistość”. Zarząd ZPPHiU apeluje o przyglądanie się faktom i odrzucanie opinii nie popartych racjonalnymi argumentami.

Oto stanowisko organizacji:

1. Tłumy w galeriach

Powielana powszechnie opinia o tłumach odwiedzających centra handlowe nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdjęcia ilustrujące relacje z pierwszych chwil otwarcia centrów handlowych przyczyniły się do zbudowania i utrwalania nieprawdziwego przekonania, że w galeriach handlowych nieustająco przebywają równocześnie niebezpiecznie duże ilości klientów. Tymczasem odwiedzalność centrów handlowych nawet nie zbliża się do limitów wyznaczonych przez reżim sanitarny wskazany przez ekspertów. Procedury bezpieczeństwa zakładające określoną ilość osób dostosowaną do powierzchni sklepu są rygorystycznie przestrzegane.

Zdjęcia kolejek przed wybranymi punktami są więc wynikiem dbałości korzystających z przestrzeni handlowych o nieprzekraczanie limitu osób wewnątrz ich placówek. Nieliczne kolejki, które ustawiają się w związku z tym przed sklepami stanowią rzadki obrazek a właściciele przestrzeni handlowej dokładają wszelkich starań, by ustawiający się w nich klienci przestrzegali dystansu społecznego oraz nosili maseczki.

2. Centra handlowe to siedliska zarazy

Bezpieczeństwo klientów oraz pracowników sklepów były i są dla najemców przestrzeni w centrach handlowych kluczowe. Dokładają oni wszelkich starań, by placówki położone w tychże centrach pozostały jednymi z najbezpieczniejszych miejsc publicznych. Nie ma rzetelnych badań jednoznacznie potwierdzających związek pomiędzy wzrostem zachorowań a otwarciem galerii. Wcześniejsze otwarcie handlu w ramach poluzowania obostrzeń w grudniu 2020 r. nie przyniosło wzrostów liczby zachorowań pomimo przedświątecznej gorączki zakupów.

Korzystający z przestrzeni w centrach handlowych od początku pandemii mają poczucie odpowiedzialność związane z utrzymaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Prowadzą działania komunikacyjne i edukacyjne wobec odwiedzających klientów. Placówki w centrach są w pełni przygotowane do bezpiecznej obsługi a personel przeszkolony. Zasady DDM są restrykcyjnie przestrzegane.