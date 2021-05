ZPPHiU obala mity związane z czynszami w galeriach

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, fot. shutterstock

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług rozprawia się z mitami przekłamaniami dotyczącymi rozliczeń czynszów między korzystającymi a udostępniającymi przestrzeń w centrach handlowych.









Poniżej przedstawiamy stanowisko Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług ws. sporu o płacenie czynszów.

Związek w ten sposób nakreśla sytuację: Kowalski wynajmuje od Nowaka mieszkanie. Płaci regularny czynsz i jest zadowolony, bo mieszkanie jest w dobrej lokalizacji, blisko do metra i z ładnym widokiem. Kowalski jest zadowolony bo żona Nowaka w ramach opłaty sprząta u niego co tydzień i podlewa kwiaty. Nowak jest zadowolony, bo Kowalski ściągnął do tej samej kamienicy jeszcze kilku kolegów, którzy też wynajęli mieszkania. Niespodziewanie nadzór budowlany ogłasza czasowy zakaz korzystania z budynku ze względów bezpieczeństwa. Nikt nie jest zadowolony. Po powrocie do względnej normalności lokatorzy wracają do mieszkań a Nowak żąda od nich nie tylko opłacenia zaległego czynszu ale deklaracji, że będą go płacić niezmiennie przez kolejne miesiące. Kowalski i jego koledzy powołują się na rozsądek i logikę ale Nowak wchodzi do ich mieszkań i zabiera w ramach rekompensaty gramofon Kowalskiego oraz inne wartościowe przedmioty jego kolegów.

Skąd ta historia w komunikacie poważnej organizacji? Liczni przedstawiciele handlu i usług, korzystający z przestrzeni handlowej udostępnianej w centrach handlowych czują się niestety jak Kowalski…

MIT: Najemcy dostają niedozwoloną pomoc

Organizacja pisze, że przedstawiciele galerii handlowych usiłują zaklinać rzeczywistość i udają, że nic się nie wydarzyło, zakładając, że ich bilanse nie powinny odbiegać od tych z roku 2019, zanim koronawirus zdewastował gospodarkę. Otóż zdarzyło się – czterokrotnie lokale handlowe w centrach handlowych zostały zamknięte. Do dziś nie działają kawiarnie i footcourty, strefy relaksu, kina i place zabaw dla dzieci. Usiłując wyjść suchą stopą z kryzysu pandemicznego zagraniczne fundusze i podmioty w posiadaniu których są galerie, przerzucają wszelkie swoje koszty na kogokolwiek innego. Według nich to korzystający z powierzchni, albo alternatywnie polski podatnik mają zapłacić ze swojej kieszeni za skutki pandemii. Analogicznie do czeskiego rozwiązania, pomoc dla wynajmujących miałaby, według takiego scenariusza, przechodzić przez najemców, zmuszonych do płacenia za najem pieniędzmi z pomocy państwowej. W takiej sytuacji na pandemii tracą podatnicy, tracą korzystający z powierzchni, po których stronie pozostają wszystkie koszty stałe poza najmem, a jedynie właściciele centrów nie ponoszą żadnych skutków finansowych sytuacji pandemicznej. I taka pomoc jest dozwolona? A jakie kryteria o tym decydują poza chęcią utrzymania przychodów?