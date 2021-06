ZPPHiU: Obniżka czynszów w lockdownie to pierwszy krok ku sprawiedliwości

Kilka dni temu sejm przyjął ustawę, dzięki której najemcy galerii handlowych otrzymają obniżkę czynszu w czasie lockdownu w wysokości 80 procent. Firmy zrzeszone w ZPPHiU czują się zachęcone do kolejnych działań na rzecz stworzenia zrównoważonego środowiska dla funkcjonowania firm.

Firmy zrzeszone w ZPPHiU nie kryją satysfakcji. Zainicjowane przez rząd i przyjęte przez parlament rozwiązanie ustawowe precyzujące intencje legislatora z marca 2020 roku jest zdaniem organizacji pierwszym krokiem w zrównoważeniu relacji pomiędzy udostępniającymi i korzystającymi z powierzchni w galeriach handlowych.

" Zjednoczyliśmy się - Polscy Pracodawcy Handlu i Usług w ubiegłym roku ze świadomością potrzeby zmian relacji w naszym otoczeniu biznesowym. Wiedzieliśmy, że zmiany nie przyjdą same i tylko nasza determinacja połączona z empatią decydentów mogą zmienić istniejący system.

Przyjęte właśnie rozwiązanie daje nam głęboką wiarę, że wysiłek włożony w jego stworzenie jest niezbędną inwestycją dla wspólnej przyszłości i uzdrowienia rynku. Zachęca nas do kolejnych działań na rzecz stworzenia zrównoważonego środowiska dla funkcjonowania naszych firm.

Nie było i nie ma równowagi stron pomiędzy korzystającymi, a udostępniającymi powierzchnię w galeriach i centrach handlowych. Nas tłamszą niekorzystne umowy, system prawny nie daje narzędzi do wyrównania szans w ustalaniu warunków, a gigantyczne dysproporcje w możliwościach finansowych uniemożliwiają równoprawne negocjacje.

Z satysfakcją oceniamy dziś rezultat prac rządowych i parlamentarnych - wynik zrozumienia naszych uwarunkowań i wsparcie nas w trudnych negocjacjach z zarządzającymi galeriami. W długotrwałym procesie legislacyjnym, który czeka na zwieńczenie podpisem Prezydenta zostały przyjęte rozwiązania regulujące zasady współpracy w dwu perspektywach czasowych. W przyszłości - w przypadku konieczności wystąpienia kolejnych lockdownów – co mamy nadzieję nie dojdzie do skutku, oraz w sytuacji obecnej.

Ten dobry kompromis, który połączył wszystkie opcje polityczne obecne w parlamencie wyważył racje obu stron i dał szansę na nowe otwarcie.

Dziś został zrobiony pierwszy krok. Wyjdźmy poza mury dotychczasowych ograniczeń – stwórzmy nowy porządek akceptowalny dla wszystkich i bądźmy w tym fair. Cieszmy się uporządkowaniem zasad współpracy." - pisze ZPPHiU.