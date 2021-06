ZPPHiU: Odwiedzalność centrów handlowych poniżej oczekiwań

Dużo mniej klientów odwiedza centra handowe fot. shutterstrock

ZPPHiU powołując się na ostatni raport Proxy.Cloud wskazuje na znaczące spadki w odwiedzalności centrów handlowych w całej Polsce.

- Monitorujemy centra, w których działalność prowadzą nasi członkowie i widzimy, że owszem klienci wracają na zakupy, jednakże ruch jest daleki od poziomów, do jakich przywykliśmy przed pandemią. Dane liczbowe można podsumować jednym zdaniem - odwiedzalność spadła w sposób istotny dla prowadzących działalność handlową na terenie galerii - powiedziała Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU podsumowuje wyniki raportu.

Badanie ruchu w galeriach handlowych prowadzone poprzez obserwację ruchu telefonów komórkowych pozwala bardzo precyzyjnie wykazać zarówno liczbę wizyt, jak i liczbę unikalnych klientów odwiedzających poszczególne lokalizacje. Za punkt odniesienia w zestawieniu przyjęto rok 2019 poprzedzający pandemię. W podsumowaniu ogólnopolskim dla wszystkich centrów handlowych uśredniona różnica w liczbie wszystkich wizyt w centrach to w maju 2020 r. mniej o 54%, a w maju 2021 r. o 42%.

- Z jednej strony w przestrzeni publicznej spotykamy się z informacjami o powrocie do stanu sprzed pandemii i obrazami galerii wypełnionych odwiedzającymi ale jest to tylko wrażenie. Narzędzia pomiarowe wykazały jednoznacznie, że spadki odwiedzalności w centrach są bardzo duże. Tymczasem nasi członkowie zderzają się z bezwzględnym egzekwowaniem zapłaty pełnego czynszu. Przeczy to obowiązującym przepisom prawnym i po raz kolejny pokazuje jak ogromna nierównowaga stron panuje pomiędzy silnymi centrami handlowymi i słabszymi firmami korzystającymi z powierzchni handlowych - dodaje Zofia Morbiato.

Skupiając się na poszczególnych lokalizacjach, badanie precyzyjnie wykazuje, że są takie centra handlowe, w których różnica w liczbie wizyt w 2020 r. wyniosła w dużych miastach takich jak Poznań, Gdańsk czy Warszawa od 72 o 82 proc.