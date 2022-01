ZPPHiU: Ruch w galeriach niewielki, nie ma sensu ich zamykać

Nie są znane restrykcje jakie rząd planuje wprowadzić w ramach walki z pandemią jednak w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o możliwym zamknięciu galerii handlowych.

W ocenie ZPPHiU zamknięcie centrów handlowych nie jest konieczne a stosowane obecnych restrykcji jest wystarczające. W styczniu odwiedzalność w centrach handlowych jest niższa o około 40% procent w porównaniu do grudnia. Czas wzmożonego ruchu w okresie przedświątecznym i świąteczno-noworocznym minął.

Z punktu widzenia korzystających z przestrzeni w centrach handlowych kluczowe są regulacje i narzędzia, które pozwolą zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa w tego typu obiektach bez konieczności ich zamykania. Zasady DDM oraz ustalone obecnie limity liczby osób przebywających w obiektach handlowych, które są powszechnie respektowane, są wystarczającymi środkami bezpieczeństwa i na ten moment nie ma podstaw do ich zaostrzania.

Handel wciąż odrabia straty

Polscy przedsiębiorcy podkreślają, że nadal odrabiają straty, które ich firmy poniosły w wyniku poprzednich lockdownów. Przypominają też, że nie ma żadnych jednoznacznych dowodów na związek liczby zakażeń z otwarciem sklepów w galeriach.

- Obserwujemy, że klienci stosują się do obowiązujących zasad. Doceniamy również zaangażowanie służb, które widocznie wspierają egzekwowanie zasad bezpieczeństwa w centrach handlowych. To powoduje, że w centrach handlowych jest bezpiecznie. Ponadto szczyt zakupów przedświątecznych minął i początek roku to czas niższej odwiedzalności obiektów handlowych. Do tej pory byliśmy zamknięci łącznie przez blisko pół roku i co oczywiste wciąż odrabiamy straty Ponowne zamknięcie to kolejne straty dla polskich przedsiębiorców - podkreśla zarząd organizacji.