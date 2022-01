ZPPHiU: Tylko dwa centra handlowe w Polsce notują wzrost odwiedzalności

ZPPHiU monitoruje odwiedzalność w centrach handlowych na terenie całego kraju, korzystając z raportów Proxi.cloud i danych pozyskanych od członków.

Podsumowanie grudnia to kolejny raport „na minusie”, a pierwszy miesiąc nowego roku wygląda jeszcze gorzej.

ZPPHiU twierdzi, że do wielu galerii nie wróciła ponad połowa klientów, a po grudniowych przedświątecznych zakupach w styczniu odwiedzalność jest jeszcze niższa.

Jak wyglądał grudzień w centrach handlowych?

„W naszych podsumowaniach odnosimy się cały czas do roku 2019, który był ostatnim stabilnym dla handlu w centrach handlowych przed pandemią. Podsumowaliśmy grudzień 2021 roku, który wydawał się całkiem obiecujący. Tymczasem różnica w liczbie wizyt w grudniu 2021 do grudnia 2019 wyniosła -37% a różnica w liczbie unikalnych klientów w grudniu 2021 do grudnia 2019 wyniosła -42%” – ocenia Zarząd ZPPHiU.

Spadki w grudniu w całej Polsce były nadal dwucyfrowe. Minus 78% to rekord tego zestawienia. O skali zjawiska niech świadczy fakt, że zaledwie dwa centra handlowe w Polsce z przeszło 120 obserwowanych osiągnęły wynik wyższy niż w 2019 roku.

Mały ruch w sklepach TATUUM

„Od początku stycznia 2022 roku ponownie obserwujemy jeszcze bardziej dotkliwy spadek odwiedzin w naszych sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych. W sklepach TATUUM to ponad 40% mniej trafiku niż przed pandemią” – komentuje Paweł Kapłon, Przewodniczący Rady Nadzorczej Tatuum, członek Zarządu ZPPHiU.

„Oczywista zmiana zachowań zakupowych konsumentów wpływa znacząco na sytuację przedsiębiorców korzystających z przestrzeni handlowej w centrach handlowych. Śledzimy dynamiczne zmiany w ruchu klientów i wszystko wskazuje, że nie wrócą one do dawnej kondycji. Jednocześnie rosną praktycznie wszystkie nasze koszty, w tym koszty wynagrodzeń, koszty mediów oraz eksploatacji powierzchni, czy też koszty transportu towarów. Wymaga to od nas przedefiniowania współpracy z wieloma wynajmującymi a ten proces jest powolny i niestety nie nadąża za zmianami zachowań klientów” – dodaje Paweł Kapłon.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników.