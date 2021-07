ZPPHiU zadowolone z noweli ustawy covidowej

Przedstawiciele ZPPHiU nadal podkreślają, że nie było i nie ma równowagi stron pomiędzy korzystającymi, a udostępniającymi powierzchnię w galeriach i centrach handlowych, fot. Shutterstock

23 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowela ustawy covidowej, która w przekonaniu przedstawicieli firm zrzeszonych w ZPPHiU jest pierwszym krokiem w zrównoważeniu relacji pomiędzy udostępniającymi i korzystającymi z powierzchni w galeriach handlowych.

W dużym uproszczeniu znowelizowane przepisy dotyczą rozliczeń czynszów pomiędzy udostepniającymi a korzystającymi z przestrzeni handlowej w centrach - handlowych.

Najistotniejsza zmiana dotyczy art. 15ze, dotychczas regulującego stosunki pomiędzy podmiotami w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.

Nowelizacja wprowadza art. 15ze1, regulujący na nowo zobowiązania korzystających z powierzchni handlowej na podstawie umów zawartych przed 14 marca 2020 r.:

• w czasie lockdownów, czyli w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w centrach handlowych – pomimo zakazu handlu korzystający są zobowiązani do zapłaty świadczeń w wysokości 20%

• w czasie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu - wysokość należności wynosi 50% tych należnych świadczeń r.

• obu stronom przysługuje prawdo do sądowego wyznaczenia wysokości obniżenia świadczeń.

Firmy zrzeszone w ZPPHiU nie kryją radości i satysfakcji. Wielomiesięczna batalia o zrozumienie i wsparcie od polskiego państwa dla handlowców wreszcie znalazły odbicie w rozwiązaniach nowej legislacji. Zainicjowane przez rząd, przyjęte przez parlament i podpisane - przez Prezydenta rozwiązanie ustawowe precyzuje intencje legislatora z marca 2020 roku.

- Mamy przekonanie, że wysiłek i determinacja, z jaką podchodzimy do tworzenia podwalin nowego porządku na rynku przynoszą rezultaty. Motywuje nas to do kolejnych działań na rzecz stworzenia zrównoważonego środowiska dla naszych firm. W tym momencie za kolejny istotny krok uważamy uregulowanie kwestii pomocy opartej o PKD w ewentualnych przyszłych rozwiązaniach prawnych . Jesteśmy przekonani, że jesteśmy na dobrym kursie - komentuje Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU.

Przedstawiciele ZPPHiU nadal podkreślają, że nie było i nie ma równowagi stron pomiędzy korzystającymi, a udostępniającymi powierzchnię w galeriach i centrach handlowych. Handlowców ograniczają niekorzystne umowy, system prawny nie daje narzędzi do wyrównania szans w ustalaniu warunków, a dysproporcje w możliwościach finansowych uniemożliwiają równoprawne negocjacje. Kompromis zawarty w nowelizacji wyważył racje obu stron i daje szansę na nowe otwarcie w relacjach.