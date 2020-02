Żubr wspiera sprzedaż piwa loterią

fot. kampania reklamowa Żubr

Tegoroczne działania piwa Żubr promuje kampania pod hasłem „Dwóch Szybkich Żubrów nie da się przeoczyć”. Akcja startuje 15 lutego i potrwa do 30 czerwca.

W ogólnopolskiej loterii wygrać można 2 piwa, jeśli pod zawleczką lub kapslem promocyjnego Żubra znajdzie się symbol wygranej. Promocja organizowana jest piąty rok z rzędu. Do wygrania miliony piw.

Działania reklamowe realizowane będą przede wszystkim w telewizji, Internecie (m.in. w social media), radiu oraz punktach sprzedaży. Promocja potrwa do końca czerwca, a darmowe piwa będą wydawane do końca lipca.

Działania wspiera kampania reklamowa przygotowana przez PZL, OTO Film, Platige Image, Hutę 19 im. Joachima Fersengelda oraz Zenith.