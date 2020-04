Związkowcy piszą do Emilewicz. Chcą jednolitych procedur bezpieczeństwa w handlu

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność" wysłał do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz pismo w którym prosi o wprowadzenie w formie regulacji prawnej jednolitych procedur bezpieczeństwa w handlu detalicznym, hurtowym, magazynach i centrach logistycznych, w tym świadczącym usługi dla e-handlu.

W handlu detalicznym związkowcy chcą:

- Wprowadzenie dla klientów obowiązku dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym przed wejściem do placówki handlowej. Takie rozwiązanie funkcjonuje już m.in. w niektórych sieciach placówek z asortymentem budowlanym.

- Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, przede wszystkim w rękawiczki i maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.

- Ograniczenie liczby klientów mogących jednocześnie przebywać w sklepie do 20 osób w przypadku dyskontów i 50 osób w przypadku większych placówek (algorytm ten może być uzależniony od wielkości sklepu)

- Zamontowanie przy kasach sklepowych przezroczystych ścianek typu plexi oddzielających kasjera od klienta, również od strony wydawanego towaru.

- Umieszczenie czytelnego oznakowania przed kasami dotyczącego tzw. stref bezpieczeństwa oraz odstępów między klientami oczekującymi w kolejce

- Skrócenie godzin pracy sklepów do godziny 20.00, co umożliwi dokonanie po tej godzinie dezynfekcji, dotowarowania sklepu oraz bezpiecznego przygotowania go do otwarcia w dniu następnym

- Wprowadzenie dodatkowych krótkich płatnych przerw dla pracowników na umycie i dezynfekcję rąk oraz zapewnienie odstępstw czasowych przy zamianie zmian, tak aby pracownicy nie kontaktowali się ze sobą bezpośrednio podczas przejęcia zmiany.

Natomiast w handlu hurtowym, magazynach i centrach logistycznych związkowcy apelują o:

- Wprowadzenie obowiązkowego mycia rąk płynem dezynfekującym przy wejściu na halę i do pomieszczeń socjalnych.

- Dokonywanie obowiązkowego pomiaru temperatury pracownikom przy wejściu na halę oraz przy wejściu i wyjściu do autobusu zakładowego, który przywozi i odwozi pracowników.

- Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, przede wszystkim w rękawiczki i maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.

- Wprowadzenie procedur umożliwiających pracownikom dodatkowe umycie i dezynfekcję rąk w trakcie pracy.

- Ograniczenie maksymalnej liczby pasażerów w autobusach pracowniczych na zasadach wprowadzonych w transporcie publicznym.

- Wprowadzenie zasad dotyczących liczby pracowników mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach takich jak szatnie i stołówki.

- Wprowadzenie dodatkowych krótkich płatnych przerw dla pracowników na umycie i dezynfekcję rąk oraz zapewnienie odstępstw czasowych przy zamianie zmian, tak aby pracownicy nie kontaktowali się ze sobą bezpośrednio podczas przejęcia zmiany.