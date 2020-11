Związkowcy z Biedronki chcą 1500 zł "dodatku covidowego"

fot. materiały prasowe

Związki zawodowe działające przy Jeronimo Martins Polska postulują o przyznanie pracownikom Biedronki dodatku do pensji w wysokości 1,5 tys. zł na czas trwania pandemii.

- W imieniu Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie JMP SA wnosimy do pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 PLN brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych - czytamy w piśmie kierowanym do zarządu sieci Biedronka

Pod pismem podpisali się przedstawiciele Organizacji Zakładowej nr 922 NSZZ „Solidarność” w JMP S.A., Komisji Międzyzakładowej WZZ „Sierpień 80” w Bydgoszczy oraz Komisji Zakładowej „Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska.

Związkowcy uzasadniają pismo licznymi prośbami od pracowników, aby uregulować kwestię dodatków za pracę w tym trudnym czasie.

Związkowcy proszą zarząd sieci o podjęcie merytorycznego dialogu.

Biedronka w Polsce zatrudnia już ponad 70 tys. pracowników. Ma ponad 11 tys. pracowników, którzy pracują w firmie dłużej niż 10 lat, oraz ponad tysiąc pracujących dłużej niż 20 lat. W obszar pracowniczy inwestuje ok. 10 mln zł rocznie.