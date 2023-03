Zwolnienia grupowe w Carrefour Polska. Chodzi o biznes alkoholowy

Sieć Carrefour kurczy się w Polsce. Teraz padła decyzja o zamknięciu ponad 20 sklepów alkoholowych.

Carrefour zamyka sklepy Galerie Alkoholi

Galerie Alkoholi to sklepy przejęte przez Carrefour Polska od grupy kapitałowej Belvedere. Sieć złożyła taki wniosek do UOKiKu w 2015 roku. Wtedy była to grupa ok. 40 placówek. W 2016 r. było ok. 50 takich sklepów.

Galerie Alkoholi to pierwsza sieć sklepów specjalistycznych rozwijana przez Carrefoura w Polsce. Czy to koniec tego formatu?

Zdjęcie poglądowe fot. shutterstock

Jakie wyniki generuje sieć Carrefour w naszym kraju? Przypomnijmy, w Polsce w czwartym kwartale 2022 r. Carrefour odnotował sprzedaż brutto w wysokości 655 mln euro (wzrost o 6,9 proc. przy stałym kursie wymiany walut i o 9,6 proc. like-for-like).

Związki zawodowe walczą o zwalnianych pracowników Carrefour

Związki zawodowe działające w sieci Carrefour walczą o warunki zwolnień grupowych. Organizacja wydała następujący komunikat:

Carrefour zmniejsza liczbę sklepów w Polsce

Według raportu Grupy za 2022 rok, liczba sklepów sieci w Polsce to 928. Na koniec 2021 roku spółka Carrefour Polska prowadziła sprzedaż w 955 sklepach, co oznacza, że detaliście ubyło w sumie 27 placówek.

Liczba sklepów Carrefour w Polsce.jpg

Rynek sklepów z alkoholem w Polsce

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na koniec 2021 roku w Polsce działało 123 345 punktów sprzedaż napojów alkoholowych (82 384 samych sklepów). Rok wcześniej było ich 122 134 (w tym sklepy to 81 941). Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce przypada 299 mieszkańców (301 na koniec 2020 r.).