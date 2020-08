Zwolnienia grupowe w Carrefour Polska. Pracę straci 400 managerów

Maroon 2020-08-18 14:19:26

Oby UOKIK w końcu wziął się jeszcze za oszustwa Carrefoura w kasach samoobsługowych, gdzie "ot tak" same nabijają się na paragon dodatkowe produkty (nie żadne zdublowania przy skanowaniu, tylko "dodatkowe" produkty, obok których się nawet nie przechodziło). W ciągu ostatnich miesięcy kilkikrotnie (w ciagu ostatniego pół roku) mi się to zdarzyło - jeśli człowiek się od razu zorientuje, to w POK oddają pieniądze za "nabite dodatkowo produkty", ale jeśli zobaczy się paragon dopiero w domu, to już można się liczyć ze stratą. Biedronka już się doigrała za swoje przekręty z cenówkami, więc mam nadzieję, że UOKIK zajmie się też Carrefourem, w którym wielu ludzi się nie orientuje, że na paragonie "coś dodatkowego" się pojawiło.