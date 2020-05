Zwolnienia za skorzystanie z "błędu promocji" w Biedronce

"Każdy by na czymś takim skorzystał." - pisz za siebie, wcale nie każdy.

Ck 2020-05-21 13:44:03

Komedia. Każdy by na czymś takim skorzystał. Za błąd powinien odpowiadać informatyk, a nie kasjerzy, którzy harując dla sieci nic z tego nie mają. Ci ludzie powinni iść do sądu pracy. To nie kasjerzy, a centrala jest winna całemu zajściu.