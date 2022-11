Zwolniono wiceprzewodniczącą związku zawodowego w Kauflandzie. Jest oświadczenie sieci

19 listopada została zwolniona z pracy w Kauflandzie wicperzewodnicząca związju, choć związek nie wyraził zgody na jej zwolnienie, gdyż jako wiceprzewodnicząca jest objęta szczególną ochroną stosunku pracy.

Pracodawca nie postawił Joli Żołnierczyk żadnych zarzutów związanych z pracą, z jakością pracy, ze skrupulatnością ani wykonywaniem zadań - wskazują związkowcy.

Tło sporu Kaunfland - związkowcy

- Pracownice Kauflandu, które przechodzą na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze otrzymują niższe wynagrodzenie od pracowników, którzy z nich nie korzystają. Dzieje się to na skutek przyjętego modelu podnoszenia wynagrodzeń, który pomija osoby nieobecne w pracy w momencie przyznawania podwyżek. Gdy kobieta wraca do pracy po urlopie nie uzyskuje wynagrodzenia tak samo wysokiego, jak gdyby była w pracy i obejmowały ją podwyżki. - wskazuje związek zawodowy Jedność Pracownicza.

Państwowa Inspekcja Pracy wskazała na uchybienia w systemie wynagradzania.

Związek deklaruje, że pomoże wszystkim poszkodowanym kobietom odzyskać utracone zarobki za 36 miesięcy wstecz wraz z należnymi odsetkami.





Oświadczenie sieci Kaufland

W sieci Kaufland Polska dbamy o zadowolenie naszych pracowników, którym gwarantujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwoju. Od lat należymy do czołówki sieci handlowych oferujących konkurencyjne wynagrodzenie. W styczniu 2023 r. firma podniesie pensje dla pracowników sprzedaży i logistyki na wybranych stanowiskach. Na podwyżki dla pracowników Kaufland przeznaczy w nachodzącym roku łącznie 120 mln zł. Od stycznia 2023 r. osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od lokalizacji mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-4800 zł brutto. Po roku pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4400-5000 zł brutto. Zatrudnieni w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazynier wydania towaru w zależności od doświadczenia otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4300-4800 zł brutto. Nasi pracownicy mają również zapewnioną ofertę benefitów pozapłacowych, w tym m.in. prywatną opiekę medyczną, nagrodę jubileuszową, dodatkową wypłatę emerytalną, zniżki na studia czy wyprawkę dla maluszka dla każdego pracownika, który został rodzicem.

Pracownicy Kaufland we wszystkich krajach pracują na tych samych, ściśle określonych zasadach. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek dyskryminacji. Wynagrodzenie w naszej firmie nie jest zależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Każdy pracownik, który wraca do pracy po dłuższej przerwie, np. wynikającej z urlopu rodzicielskiego, ma zagwarantowane to samo stanowisko i takie same warunki zatrudnienia jak w momencie pójścia na urlop, z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzenia mających miejsce w międzyczasie dla jego stanowiska pracy.

Pragniemy podkreślić, że jedynym powodem zwolnienia pracownicy były ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Decyzja ta została podjęta na podstawie wniosków z rzetelnego postępowania wyjaśniającego. W firmie Kaufland działania związkowe nigdy nie miały i nie będą miały wpływu na decyzje dotyczące zakończenia współpracy z pracownikiem. Jako pracodawca zawsze postępujemy w zgodzie z obowiązującym prawem, w myśl którego przynależność związkowa nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy o pracę. Dobro pracowników stanowi dla nas największą wartość. Decyzje o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym podejmowane są po wszechstronnej i dokładnej analizie oraz wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Tak też stało się w tym wypadku.

Jako firma stawiamy na dialog i wzajemne porozumienie. Stanowczo sprzeciwiamy się jednak nieprawdziwym informacjom, które godzą w dobre imię Kaufland jako pracodawcy. Nigdy nie prowadziliśmy działań mających na celu utrudnianie pracownikom działalności związkowej. Jako pracodawca jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog - czytamy w oświadczeniu.