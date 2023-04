Zwroty palet w Dino. Jakie opłaty dla dostawców?

Sieć Dino ustaliła warunki dostaw dla swoich kontrahentów, które obowiązują od połowy maja 2022 roku.

Dino: Zasady zwrotu pustych palet po dostawie. Po tygodniu naliczana opłata

W dokumencie czytamy jakie palety czy zasady zwrotów opakowań akceptuje sieć. Firma podkreśla, że palety z dostawy bieżącej należy odebrać przy dostawie bieżącej lub przy kolejnej. Dino może magazynować każdemu dostawcy bezkosztowo maksymalnie 100 pustych palet EUR.

Kiedy puste palety przechodzą na własność Dino?

Pracownik magazynu opakowań ma możliwość wysłania maila do firmy zalegającej z odbiorami, informując o saldzie oraz konieczności odbioru. Po otrzymaniu maila dostawca zobowiązany jest do odbioru swoich palet w ciągu 7 dni kalendarzowych. Jeżeli odbiór nie dojdzie do skutku wtedy na każdą paletę powyżej ustalonego progu zostanie nałożona stawka za magazynowanie w kwocie 0,55 zł netto za paletodobę. W momencie gdy wartość opłaty przewyższy rynkową wartość magazynowanych palet przejdą one na własność „Dino Polska” S.A.

Magazyny sieci Dino

Dostawy do centrów dystrybucyjnych Dino przyjmowane są na paletach EUR/EPAL zgodnych z kartą oceny palet ECR Polska oraz CHEP i LPR. Markety sieci Dino są obecnie obsługiwane przez siedem centrów dystrybucyjnych. W drugim kwartale roku ruszy nowy 8. magazyn w miejscowości Kaliska. Obecnie działające magazyny Dino to:

Centrum Dystrybucji Krotoszyn

Centrum Dystrybucji Wolbórz

Centrum Dystrybucji Jastrowie

Centrum Dystrybucji Rzeszotary

Centrum Dystrybucji Łobez

Centrum Dystrybucji Sieroniowice

Centrum Dystrybucji Sierpc

Sieć Dino na koniec marca 2023 r. liczyła 2210 sklepów wobec 1880 rok wcześniej. W pierwszym kwartale roku uruchomiono 54 nowe sklepy.